ABD'de J&J aşısını durdurma tavsiyesi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) resmi sağlık kurumları, olası ağır yan etkileri sebebiyle, Johnson & Johnson tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kullanımına ara verilmesi tavsiyesinde bulundu. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), söz konusu aşının yan etkisi olarak ortaya çıktığından şüphelenilen altı kan pıhtılaşması (tromboz) vakası nedeniyle araştırmaların sürdüğünü belirterek bu incelemeler devam ettiği sürece "her ihtimale karşı" aşının kullanımının geçici olarak durdurulması yönünde görüş bildirdi.

FDA geçen Cuma yaptığı açıklamada, Johnson & Johnson aşısı ile kan pıhtılaşması vakaları arasında nedensel bir bağ olduğuna dair bir kanıt olmadığını bildirmişti. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ise Johnson & Johnson aşısıyla bağlantılı olarak biri ölümle sonuçlanan, dört tromboz vakası yaşandığını bildirmişti.

Viral vektör aşılar

EMA daha önce de AstraZeneca'nın koronavirüs aşısını ve aralarında ölümle sonuçlananların da olduğu onlarca tromboz vakasını araştırmış ve aşının yararının, taşıdığı riske oranla çok daha büyük olduğunu belirterek tromboz vakalarının "çok nadir görülen yan etki" olarak değerlendirilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Gerek İsveç-İngiltere ortak şirketi AstraZeneca, gerekse ABD menşeli Johnson & Johnson'un aşıları, viral vektör aşılar sınıfında yer alıyor. Bu tip aşıların özelliği, ağırlıklı olarak virüsleri zayıflatarak hastalığa yol açma kabiliyetlerini ortadan kaldırmalarında yatıyor. Söz konusu aşıyı olan kişiye virüs bulaşsa dahi, hastalık ortaya çıkmadan bağışıklık sisteminin tetiklenmesi sonucu vücutta antikor üretimi sağlanıyor.

Yaşanan kan pıhtılaşması vakalarının özellikle gençlerde görülmesi nedeniyle Almanya‘da, AstraZeneca aşısı sadece 60 yaşın üstündekiler için kullanılmaya başlandı.

Almanya: Uyarıları ciddiye alıyoruz

ABD'deki sağlık kurumlarının aldığı tavsiye kararının ardından açıklama yapan Almanya Sağlık Bakanlığının bir sözcüsü, "Biz bu tür uyarıları çok ciddiye alıyor ve araştırıyoruz" dedi. Açıklamada, Johnson & Johnson aşısının Almanya'daki kullanımı ile alakalı şu an için herhangi bir karar alınmadığını dile getiren sözcü, bu konuda, ülkede aşı çalışmalarından sorumlu olan Paul-Ehrlich Enstitüsü'nün yetkili olduğuna dikkat çekti.

Geçen Mart ayının ortasında Avrupa için kullanım ruhsatı alan Johnson & Johnson aşısı, ABD'nin aksine henüz Avrupa'da uygulanmaya başlanmadı. ABD'de ise FDA'nın açıkladığı rakamlara göre şu ana dek 6,8 milyondan fazla doz Johnson & Johnson aşısı uygulandı.

Avrupa Komisyonu, söz konusu aşının önümüzdeki pazartesi gününden itibaren AB ülkelerine ulaşacağını öngörüyor. Yılın ikinci çeyreğini kapsayan nisan-mayıs-haziran döneminde AB ülkelerine toplam 55 milyon doz Johnson & Johnson aşısının ulaşması bekleniyor.

Koronavirüse karşı yapılan diğer aşılardan farklı olarak Johnson & Johnson aşısını sadece bir kere uygulamak, gerekli korumayı sağlamak için yeterli oluyor.

AFP / ET,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe