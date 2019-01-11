ABD’de “hükümetin kapanması” rekor kırdı

ABD'de hükümet daha önce hiç bu kadar uzun süreli "kapanmamıştı”. Kepenk kapatma Cumartesi 22'inci gününü dolduruyor. Bugüne kadarki rekor, Demokrat Başkan Bill Clinton döneminde Aralık 1995 ila Ocak 1996'ta 21 gündü.

Geçen Kasım'da yapılan ara seçimlerle Amerikan Kongresi'nin Temsilciler Meclisi kanadında çoğunluğu elde eden Demokratlar, Trump'ın yasa dışı göçle mücadele adına Meksika sınırına duvar inşa edilmesi için talep ettiği 5,7 milyar dolarlık bütçe desteğini vermeyi reddediyor. Bütçe onaylanmadığı için federal hükümet 22 Aralık'tan bu yana "kapalı”. Kepenk kapatma, o tarihten bu yana federal kurumların yaklaşık yüzde 25'inde çalışan yaklaşık 800 bin kişiyi etkiliyor. İşleri vazgeçilemez olarak nitelendirilen 420 bin kişi ücret almadan çalışmak zorunda, 380 bin kişi de zorunlu izne çıkarıldı.

Trump şimdilik acil durum ilan etmeyecek

Başkan Trump, Meksika sınırına duvar inşası amacıyla talep ettiği bütçeyi çıkarmak için acil durum ilan etme seçeneğine şimdilik başvurmayacağını söyledi. Trump, acil durum ilanının kendisi için "kolay çözüm” olacağını, ancak bunun yerine Kongre'nin görevini yaptığını görmeyi tercih ettiğini belirtti. Başkan Trump, hafta içinde Meksika sınırına duvar örülmesi için Kongre engelini aşmak amacıyla acil durum ilan edebileceğini duyurmuştu. Bu durumda, sınıra duvar için Kongre'nin onayına gerek kalmadan Savunma Bakanlığı bütçesinden ödenek kullanılması gündeme gelebilir.

AFP, dpa / AÜ,BW

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