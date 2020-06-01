 ABD′de George Floyd′un öldürülmesini protesto gösterileri dinmiyor | DÜNYA | DW | 01.06.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD'de George Floyd'un öldürülmesini protesto gösterileri dinmiyor

ABD’de George Floyd’un bir polis tarafından öldürülmesiyle başlayan gösterilerde 4 binden fazla kişi gözaltına alındı. Minneapolis’te aracını göstericilerin üzerine süren tanker şoförü protestocular tarafından dövüldü.

default

Amerika Birleşik Devletleri'nde silahsız siyah vatandaş George Floyd'un bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sürüyor. Bazı kentlerde polis ve göstericiler arasında çatışma yaşanırken, 4 binden fazla gösterici gözaltına alındı. Gösteriler nedeniyle birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Gösteriler nedeniyle 15 eyalet ve Washington'da Ulusal Muhafız birlikleri görevlendirildi. 

Minneapolis'te tanker gösteriye daldı

George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te bir hafta önce başlayan gösteriler devam etti. Saat 20.00'de sokağa çıkma yasağı başlamasına rağmen çok sayıda gösterici sokağa çıktı. 18 yaşındaki bir vatandaş, "Kentimi böyle görmekten nefret ediyorum ama sonuçta adalete ihtiyacımız var" diye konuştu. Ülke genelindeki gösterilerin ilk başladığı yer olan kentte dün akşam bir tanker sürücüsü aracını otobanda protesto için toplananların üzerine doğru sürdü. Aracın geldiğini gören göstericiler otoban kenarına kaçtı. Tanker durduğunda öfkeli kalabalık sürücüyü araçtan indirerek dövdü. Hayati tehlikesi olmadığı bildirilen sürücü daha sonra  polis tarafından gözaltına alındı. Minnesota Valisi Tim Walz yaptığı açıklamada, "Bu olay burada durumun ne kadar istikrarsız olduğunun altını çiziyor" dedi.

Minneapolis'te bir tanker sürücüsü aracını otobanda protesto için toplananların üzerine doğru sürdü

Minneapolis'te bir tanker sürücüsü aracını otobanda protesto için toplananların üzerine doğru sürdü

Belediye Başkanı'nın kızı da gözaltına alındı

Gösterilerin düzenlendiği bir başka kent olan New York'ta da Cumartesi günü benzer bir olay yaşanmış, polis aracı protestocuların arasına dalmış, göstericiler araca tepki göstermişti. Belediye Başkanı Bill de Blasio olayın soruşturulacağını duyurdu. New York'ta hafta sonunda düzenlenen gösterilerde 30 polis yaralanırken 300 gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkanı'nın 25 yaşındaki kızı Chiara de Blasio'nun da bulunduğu açıklandı. New York Times De Blasio'nun Manhattan'da bir sokağın boşaltılmasını kabul etmediği gerekçesiyle gözaltına alındığını yazdı. De Blasio daha sonra serbest bırakıldı. 

Santa Monica'da insanlar bazı dükkanları yağmaladı, polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Bu yağmalama öncesinde çok sayıda vatandaş barışçıl bir gösteride ırkçılığı protesto etti. Los Angeles yakınlarındaki Long Beach'de kadın ve erkeklerden oluşan bir grup bir alışveriş merkezinin camını kırdı.

Washington'da ise Beyaz Saray yakınlarında göstericiler ateş yaktı. Duman polisin göstericileri dağıtmak için kullandığı göz yaşartıcı gazla karıştı.

Boston'da genel olarak barışçıl gösteriler düzenlen

Boston'da genel olarak barışçıl gösteriler düzenlen

Boston'da genel olarak barışçıl gösteriler düzenlenirken, tek tük şiddet vakalarının yaşandığı belirtildi. Bazı göstericiler polise şişe fırlatırken, bir polis aracı yakıldı. Miami'de yüzlerce gösterici sokaklarda yürüyüş yaparken, "Adalet yoksa barış yok" sloganı attı. Atlanta, Philadelphia, Denver, Cincinnat, Portland, Chicago, Seattle, Salt Lake City, Cleveland ve Dallas'da da yüzlerce kişi gösteri düzenledi.

Öte yandan Minneapolis kentinin Emniyet Müdürü Medaria Arradondo George Floyd'un ailesinden özür diledi. Floyd'un "Nefes alamıyorum" demesine rağmen beş dakika boyunca diziyle kurbanın boynuna bastırarak ölümüne sebep olmakla suçlanan polis memuru cinayetten yargılanacak.

Trump Antifa'yı terör örgütü ilan etmek istiyor

Bir haftadır süren gösterilerle ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump göstericileri, "suçlu" diye tanımladı. Gösterilere katılan faşizm karşıtı oluşum Antifa'ya tepki gösteren Trump oluşumu terör örgütü ilan etmek istediklerini duyurdu. Trump Demokratlar tarafından yönetilen eyaletlerdeki belediye başkanları ve valilere Antifa'ya karşı Ulusal Muhafızlar'dan yardım isteme çağrısı yaptı. 

rtr, AFP / HT,BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

ABD’deki eylemlere Avrupa'dan destek

Polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı eylemler ABD sınırlarını aştı. Uluslararası Af Örgütü, Amerikan polisine orantısız şiddete son verme çağrısı yaparken, Berlin ve Londra’da da protesto gösterileri düzenlendi. (31.05.2020)  

Detroit’te protestoculara ateş açıldı: Bir ölü

ABD’de Floyd cinayetini protesto eylemleri devam ederken, Detroit’te eylemcilerin üzerine ateş açılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Atlanta kentinde protestocular CNN televizyonunun merkez binasına saldırdı. (30.05.2020)  

Benzer içerik

Hamilton will 500 000 Dollar für Australien spenden

Lewis Hamilton ve Michael Jordan’dan ırkçılık karşıtı gösterilere destek 01.06.2020

Formula 1’in başarılı siyah pilotu Lewis Hamilton ve eski basketbolcu Michael Jordan, ABD’deki ırkçılık karşıtı protestolara destek verdi.Hamilton sektöründekilere "Bu adaletsizliğin ortasında sessiz kalıyorsunuz" dedi.

USA Minneapolis Polizei |Tod eines Schwarzen Mannes

George Floyd'un ölümünden sorumlu polis gözaltına alındı 29.05.2020

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un boğazına ayağıyla bastırak ölümüne yol açan polis memuru gözaltına alındı. Floyd'un ölümü kentte geniş çaplı gösterilere neden oluyor.

USA Minneapolis | Tod George Floyd nach Polizeigewalt | Ausschreitungen & Protest

Minneapolis'te gözaltına alınan CNN ekibi serbest 29.05.2020

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddetine karşı devam eden protestolarda CNN'in canlı yayın ekibi gözaltına alındı. Ekip kısa bir süre sonra serbest bırakıldı, ancak CNN yönetimi gözaltılara sert tepki gösterdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

ABD'de George Floyd'un öldürülmesini protesto gösterileri dinmiyor

ABD’de George Floyd’un bir polis tarafından öldürülmesiyle başlayan gösterilerde 4 binden fazla kişi gözaltına alındı. Minneapolis’te aracını göstericilerin üzerine süren tanker şoförü protestocular tarafından dövüldü.  

FOTO-GALERİ

Türkei Tabakkonsum Samsun Fabrik (Public Domain)

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi

Türk tütünü dünyada nasıl yaygınlaştı?  