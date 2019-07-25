 ABD′de federal idam cezasına mahkeme engeli | DÜNYA | DW | 03.12.2019

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DÜNYA

ABD'de federal idam cezasına mahkeme engeli

ABD'de temyiz mahkemesi, federal düzeyde 16 yıldır uygulanmayan idam cezalarının yeniden infazına başlanmasına izin vermedi.

ABD'de idam cezalarının uygulandığı oda

ABD'de idam cezalarının uygulandığı oda

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Washington Temyiz Mahkemesi, federal yönetimin idam cezası infaz edemeyeceğine karar verdi.

Mahkeme, Adalet Bakanı William Barr'ın Indiana Eyaleti'ndeki bir hapishanedeki beş idam mahkumunun zehir şırınga edilerek idam edilmesi emrinin uygulanamayacağına hükmetti.

Temyiz Mahkemesi, beş mahkumun dördününün açtığı dava neticesinde bu kararı verdi. İnfaz emri verilen kişilerin cinayet, tecavüz ve diğer suçlardan idama çarptırılan mahkumlar olduğu belirtiliyor.

ABD'de Federal düzeyde bir ölüm cezasının infazı en son 2003 yılında gerçekleşmişti.

ABD Adalet Bakanlığı temyiz mahkemesine başvurarak karara itiraz etti. Bu durumda kararı ülkenin en yüksek yargı organı olan Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'nin vermesi gerekiyor.

ABD'de 2003 yılından bu yana federal düzeyde idam cezaları infaz edilmiyordu. Sadece idam cezasının uygulandığı eyaletler bazında cezalar infaz ediliyordu. Eyaletler düzeyinde ABD'de geçen yıl 25 kişi idam edildi. İdam cezaları federal düzeyde onaylanmış yaklaşık 60 mahkumun bulunduğu belirtiliyor.

dpa,Reuters,DW/TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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