ABD'de enflasyon 41 yılın zirvesinde: Yüzde 9,1

ABD'de enflasyon yıllık bazda yüzde 9'u aşarak 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyondaki artışta büyük oranda enerji fiyatları etkili oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) enflasyon haziran ayında beklentileri aşarak rekor tazeledi. ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre enflasyon yıllık bazda yüzde 9,1'e yükseldi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda ise yüzde 1,3 arttı. Yıllık enflasyon geçen ay yüzde 8,6 olarak ölçülmüştü. Yıllık enflasyonla ilgili piyasadaki tahminler yüzde 8,8 düzeyindeydi.

Böylece ABD'de yıllık enflasyon 41 yılın zirvesine çıkarken akaryakıt, barınma ve gıda fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili olmayı sürdürdü.

Enerji fiyatları haziranda aylık yüzde 7,5 ve yıllık yüzde 41,6 arttı. Enerji fiyatlarındaki yıllık artış, Nisan 1980'den bu yana kaydedilen en büyük yükseliş oldu. Enerji maliyetindeki artışta etkili olan akaryakıt fiyatları, haziranda aylık yüzde 11,2 ve yıllık yüzde 59,9'luk artış gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, "enflasyonun kabul edilemez derece yüksek" olduğunu ifade etse de, akaryakıt fiyatlarında haziran ortasından beri devam eden düşüsü tam olarak yansıtmadığı için "enflasyon verilerinin güncelliğini yitirdiğini" savundu.

Enflasyona etki eden endeksi de yıllık yüzde 5,6 oranında yükseldi. Aynı dönemde gıda endeksi aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 10,4 artış kaydetti.

Ekonomistlere göre piyasa beklentilerini aşan haziran ayı enflasyonunun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentileri güçlendirdiği görüşünde. Bazı finansal kuruluşlara göre ise 100 puanlık faiz artışı olasılığı yüzde 50 seviyesinde.

AP, AFP / GY, EC