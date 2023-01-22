Los Angeles'ta silahlı saldırı: 10 ölü

ABD'nin Los Angeles kentindeki Monterey Park'ta dün gece Çin takvimine göre yapılan yeni yıl kutlamaları sırasında açılan ateş sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Los Angeles kenti yakınlarında bulunan Monterey Park'ta bir kişinin, Çin takvimine göre yeni yıl kutlamaları yapıldığı sırada çevreye ateş açtığı, olayda 10 kişinin hayatını kabettiği bildirildi. Saatler sonra yapılan resmi açıklamaya göre, olayda en az 10 kişi de yaralandı. Saldırganınsa henüz yakalanamadığı bildiriliyor.

Los Angeles polisinden yapılan açıklamaya göre olay, dün gece yerel saat ile 22.00 sularında bölgedeki bir dans lokalindemeydana geldi. Asyalı göçmenlerin Çin takvimine göre yeni Ay Yılı'nı kutladığı eğlenceler sırasında polisin saat 22.20'de acil yardım çağrısı aldığı bildiriliyor. Bölgeye giden güvenlik güçlerinin 10 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ettikleri duyuruldu.

Los Angeles Times gazetesi, 10 kişinin hayatını kabettiği 10 kişinin de aralandığı olayı bölge şerifinin "kitlesel saldırı" olarak nitelediğini aktardı.

Fotoğraf: TNLA/Handout/REUTERS

Asyalı göçmenlerin yoğun olduğu bir bölge

Asya ülkelerinden gelen göçmen nüfusun yoğun olduğu bölgede iki gün süren süren geleneksel kutlamalar bölgedeki en büyük etkinliklerden sayılıyor.

Monterey Park, Los Angeles şehir merkezinin 13 kilometre doğusunda bulunuyor. Bazı medya kuruluşlarının görgü tanıklarına dayandığırdığı haberlere göre ise saldırı bir gece kulübünde insanlar Çin takvimine göre girilen yeni yıl vesilesiyle düzenlenen bir eğlence sırasında meydana geldi.

Reuters,dpa / ETO,ET