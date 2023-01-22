  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Sinan Ateş Cinayeti
HDP Davası
Ukrayna Savaşı
ABD'nin Los Angeles kentinde yaşanan silahlı saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri - (22.01.2023)
Fotoğraf: Jae C. Hong/AP/picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Los Angeles'ta silahlı saldırı: 10 ölü

3 saat önce

ABD'nin Los Angeles kentindeki Monterey Park'ta dün gece Çin takvimine göre yapılan yeni yıl kutlamaları sırasında açılan ateş sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

https://p.dw.com/p/4MYPy

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Los Angeles kenti yakınlarında bulunan Monterey Park'ta bir kişinin, Çin takvimine göre yeni yıl kutlamaları yapıldığı sırada çevreye ateş açtığı, olayda 10 kişinin hayatını kabettiği bildirildi. Saatler sonra yapılan resmi açıklamaya göre, olayda en az 10 kişi de yaralandı. Saldırganınsa henüz yakalanamadığı bildiriliyor.

Los Angeles polisinden yapılan açıklamaya göre olay, dün gece yerel saat ile 22.00 sularında bölgedeki bir dans lokalindemeydana geldi. Asyalı göçmenlerin Çin takvimine göre yeni Ay Yılı'nı kutladığı eğlenceler sırasında polisin saat 22.20'de acil yardım çağrısı aldığı bildiriliyor. Bölgeye giden güvenlik güçlerinin 10 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ettikleri duyuruldu.

Los Angeles Times gazetesi, 10 kişinin hayatını kabettiği 10 kişinin de aralandığı olayı bölge şerifinin "kitlesel saldırı" olarak nitelediğini aktardı.

ABD'nin Los Angeles kentinde yaşanan silahlı saldırıda yaralanan bir kişi ambulansa taşınıyor - (22.01.2023)
Fotoğraf: TNLA/Handout/REUTERS

Asyalı göçmenlerin yoğun olduğu bir bölge

Asya ülkelerinden gelen göçmen nüfusun yoğun olduğu bölgede iki gün süren süren geleneksel kutlamalar bölgedeki en büyük etkinliklerden sayılıyor.

Monterey Park, Los Angeles şehir merkezinin 13 kilometre doğusunda bulunuyor. Bazı medya kuruluşlarının görgü tanıklarına dayandığırdığı haberlere göre ise saldırı bir gece kulübünde insanlar Çin takvimine göre girilen yeni yıl vesilesiyle düzenlenen bir eğlence sırasında meydana geldi.

 

Reuters,dpa / ETO,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

ABD'de silah satışını kısıtlayan tasarı Senato'dan geçti

ABD'de silah satışını kısıtlayan tasarı Senato'dan geçti

ABD Senatosu, silah satışına bazı kısıtlamalar getiren yasa tasarısını onayladı. Tasarı, aile içi şiddetten sabıkası olan kişilerin silah sahibi olmasının zorlaştırılması gibi tedbriler içeriyor.
Politika24 Haziran 2022

Yüksek Mahkeme: Silah taşımak her vatandaşın hakkı

Yüksek Mahkeme: Silah taşımak her vatandaşın hakkı

ABD'de Yüksek Mahkeme, silah kanununu sertleştiren yasal düzenlemeyi anayasaya aykırı buldu. Mahkeme, "Meşru müdafaa için silah taşımak her Amerikan vatandaşının hakkıdır" dedi. Karar yoğun tepkilere yol açtı.
Toplum23 Haziran 2022
ABD'de silah eğitimi veren bir kişinin kemerindeki kılıfında duran tabancası

ABD'de silah satışına kısıtlama geldi

ABD'de silah satışına kısıtlama geldi

ABD'de Başkan Joe Biden, silah satışına kısıtlamalar getiren yasa tasarısını imzaladı. Biden, ABD'de yıllardır beklenen bazı düzenlemeleri içeren bu yasanın "çok fazla hayat kurtaracağını" söyledi.
Politika25 Haziran 2022
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Alman Meclisi'nin Ezdilere yönelik IŞİD saldırılarını soykırım olarak kabul ettiği gün, dünyanın dört bir yanından gelerek oturumu izleyen Ezidi temsilciler - (19.01.2023 / Berlin)

Ezidi soykırımı kararının sonuçları ne olacak?

Politika3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Almanya'da bir süpermarketin sebze-meyve reyonu

Almanya gıda fiyatlarını nasıl düşüreceğini tartışıyor

Almanya gıda fiyatlarını nasıl düşüreceğini tartışıyor

Ekonomi6 saat önce
Tanzanya'da bir demiryolu inşaatı

Afrika: Türkiye demiryolu inşasında Çin'in yerini alıyor

Afrika: Türkiye demiryolu inşasında Çin'in yerini alıyor

Politika11 saat önce
Anayasa Mahkemesi'nin başkent Ankara'daki binası

Yargı harçları: Hak arayışına zam gölgesi

Yargı harçları: Hak arayışına zam gölgesi

Hukuk ve Adalet11 saat önce
Tedavi uygulayan bir diş doktoru

Ağız ve diş sağlığı krize yenik düştü

Ağız ve diş sağlığı krize yenik düştü

Sağlık21 Ocak 2023
Bayraktar TB2

Savunma sanayisinde beyin göçü engellenebilir mi?

Savunma sanayisinde beyin göçü engellenebilir mi?

Ekonomi21 Ocak 2023
external

Nesin Vakfı'nın parasına el konuldu

Nesin Vakfı'nın parasına el konuldu

Politika20 Ocak 202304:08 dak.
Ana sayfaya dön