ABD'de Covid-19 hastaları için plazma tedavisine onay

ABD'de Covid-19 hastalığının koronavirüse karşı antikor içeren kan plazması ile tedavisi için acil durum onayı verildi. Buna göre, Covid-19'a yakalanan ve iyileşen kişilerin kanlarından alınacak plazma, acil durumlarda Covid-19 hastalarına verilecek. Böylece Covid-19'a bağlı ölümlerin önemli oranda önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yüz yılı aşkın bir süredir uygulanan plazma tedavisi doğal bir enfeksiyon sonucu vücutlarında antikor oluşan hastalardan alınan plazmalar aracılığıyla yapılıyor ve güvenli bir tedavi yöntemi olarak kabul ediliyor.

Ancak plazma tedavisinin Covid-19'a bağlı ölümleri azaltmada ne kadar etkili olduğu şu ana kadar kesinliklik kazanmış değil.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn, sınırlı da olsa "umut verici" veriler elde edildiğini açıkladı.

Trump basın toplantısında açıkladı

Bugün başlayacak Cumhuriyetçi Parti kurultayı öncesi düzenlediği basın toplantısında konu ile ilgili bilgi veren ABD Başkanı Donald Trump, FDA'nın plazma tedavisi için acil durum onayı vermesini, "çok tarihi bir atılım" olarak nitelendirdi. Trump'ın kurultay sonunda, kasımda yapılacak seçimlerde başkan adayı olarak gösterilmesi bekleniyor.

İyileşen hastalardan alınan plazmalar

Trump plazma tedavisi için verilen acil onay kararını "Tarihi" diye nitelendirse de bu yöntem ABD'de uzun yıllardır kullanılıyor. Nitekim FDA, özel bir izin kapsamında halihazırda 70 bin kişiye plazma verildiğini duyurdu.

Acil durum onayı tedavi için gereken bürokratik aşamaların otomatik olarak ortadan kaldırılması anlamına gelmiyor. Acil onay sayesinde plazma ticaretinin kolay hale gelmesi ve üreticilerin üretim masraflarını düşürmesi mümkün olabilecek. Ancak Covid-19'u atlatanlardan elde edilen plazmaların sayısının sınırlı olması tedavinin geniş kitlelere uygulanmasına bir engel teşkil ediyor.

Korona salgını ABD'de hızla yayılıyor. Hastalığın şu ana kadar yaklaşık 5 milyon 700 bin kişiye bulaştığı belirtilirken, 177 bin kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı.

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