ABD'de bir günde 3 binin üstünde ölüm

Amerika Birleşik Devletleri‘nde (ABD) son 24 saat içinde 3 bin 124 kişi koronavirüse bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. ABD sağlık otoriteleri, böylece bir gün içerisinde kaydedilen en yüksek ölüm sayısının kayıtlara geçtiğini açıkladı. Salgınla ilgili verileri derleyen ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi (JHU), 3 Aralık'ta en yüksek günlük ölüm sayısını 2 bin 879 olarak açıklamıştı.

En yüksek sayı ABD'de

JHU'den Perşembe sabahı yapılan açıklamada son 24 saat içinde 221 bin 267 kişiye daha virüsün bulaştığının tespit edildiği bildirildi. Yaklaşık 330 milyon nüfuslu ülkede en yüksek bulaşma rakamı 227 bin 828 kişiyle geçen hafta kayıtlara geçmişti. ABD'de şimdiye kadar 15 milyon 390 bin kişi koronavirüse yakalandı. Pandeminin başlangıcından bu yana yaklaşık 289 bin 400 kişi Sars-CoV-2 nedeniyle yaşamını yitirdi. Dünyada en çok koronavirüs ölümü ABD'de gerçekleşti.

Almanya'da önlemler yetmiyor

Almanya'da da kısmi kapanma önlemlerine rağmen koronavirüsün yayılması engellenemiyor. Dün itibarıyla koronavirüs nedeniyle ya da ona bağlı etkenlerle yaşamını yitirinlerin sayısı 20 bin eşiğini aştı. Pandemiyle ilgili verileri derleyen Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) Perşembe günü yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde 440 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece ülkede korona nedeniyle ölenlerin sayısı 20 bin 372'ye çıktı.

Günlük vaka sayısı ise 23 bin 679 olarak açıklandı. Bu rakam pandeminin başlangıcından bu yana kayıtlara geçen en yüksek veri. RKI Çarşamba günü ülkede görülen en yüksek ölüm vakasını açıklamış, bir gün içinde 590 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Almanya'da bulaşma sayısındaki 10 bin sınırı 24 Ekim itibarıyla aşıldı.

Dünyada can almaya devam ediyor

Koroavirüs salgınının Çin'de ortaya çıkmasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Bu süre içinde dünya genelinde yaklaşık 68 milyon 200 bin kişiye bulaştı. Bir buçuk milyondan fazla insanın ise yaşamına mal oldu. Virüse karşı geliştirilen aşıların insanlara uygulanması bazı ülkelerde başladı. Avrupa'da ilk olarak İngiltere'de Salı günü kapsamlı olarak aşılama başladı. Almanya'da aşı merkezleri kuruluyor, buralarda aşılama işlemine Ocak ayında başlanması bekleniyor.

dpa/TY,BK

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