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Fotoğraf: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance
SağlıkAmerika Birleşik Devletleri

ABD'de aşırı dozdan ölümlerde korkutucu artış

6 saat önce

ABD'de geçen yıl aşırı doz uyuşturucu kullanımı kaynaklı ölümlerin yüzde 15 artarak 107 bine ulaştığı bildirildi. Buna göre her beş dakikada bir Amerikalı aşırı dozdan ölüyor.

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ABD'de geçen yıl 107 bini aşkın kişinin aşırı doz uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre 20 yılı aşkın süredir artan aşırı doz ölüm oranlarında geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 15'lik rekor artış kaydedildi. 2021 verileri, her beş dakikada bir Amerikalının aşırı doz uyuşturucudan öldüğü anlamına geliyor.

ABD'de aşırı doz ölümlerin sayısı son 20 yılı aşkın dönemde hemen her yıl artış gösterdi. Aşırı doz uyuşturucu kaynaklı ölümlerde artış eğilimi 1990'larda opioid içerikli ağrı kesicilerle başlamış ve ardından eroin ve fentanil gibi diğer opioidlerin yol açtığı ölüm dalgaları yaşanmıştı.

Geçen yıl fentanil ve diğer sentetik opioidler kaynaklı aşırı dozdan ölümlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 23 artarak 71 bin olarak kaydedildi. Kokain bağlantılı aşırı doz ölümlerde de artış yüzde 23 olurken meth ve kristal adlarıyla da bilinen metamfetamin ve diğer uyarıcılardan ölümlerde yüzde 34 artış kaydedildi.

"Karışımlar ölümleri tetikliyor"

Ulusal Uyuşturucu Suistimali Enstitüsü Direktörü Dr. Nora Volkow, son verilerin "gerçek anlamda afallatıcı" olduğunu belirtti. Aşırı doz ölümlerde çeşitli uyuşturucuların genelde alıcının haberi olmadan ucuz fentanil ile birleştirilerek satılmasının rol oynadığını belirten Volkow, "Bunun somut sonucu, uyuşturucuyu arada sırada kullananlar ve hatta ergenlik çağındaki gençler dahil olmak üzere giderek daha fazla kişinin, alınan düşük doza rağmen ölüme yol açabilecek bu güçlü maddelere maruz kalması" diye konuştu.

Uzmanlar, Covid-19 pandemisinin uyuşturucu sorununu daha da güçleştirdiğini belirterek kapanma ve diğer kısıtlamaların uyuşturucu bağımlılarının izole olmasına ve tedaviye ulaşımlarının zorlaşmasına yol açtığına işaret ediyor.

AP/BK,TY

 

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