ABD’de aşı olanlara maske muafiyeti

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), korona aşısı yaptıranların sayılarındaki artışa bağlı olarak sosyal temas kısıtlamalarında gevşemeye gidileceğini açıkladı. CDC’den pazartesi günü yapılan açıklamada, belirlenen yeni önerilere göre aşılanma işlemi tamamlananlar, küçük çaplı kapalı ortamlarda, sosyal mesafe ve maske kuralına bağlı olmadan yeniden bir araya gelebilecekler.

Aynı şekilde aşılarını yaptıranlar, yaş veya önceki hastalıkları nedeniyle risk grubunda bulunmayan aşılanmamış kişilerle de görüşebilecek.

Ancak tüm bu gelişmelere rağmen tedbirli olunmaya devam edilmesi gerektiğini vurgulayan CDC Direktörü Rochelle Walensky, aşılanmış veya aşılanmamış herkese maske takmalarını, sosyal mesafeye dikkat etmelerini ve kalabalıklardan kaçınmalarını önerdi. Ayrıca, mutlaka gerekli olmayan seyahatlerden kaçınılması uyarısında da bulundu.

Günde 2,2 milyon kişi aşılanıyor

Sağlık Dairesine göre, yaklaşık 330 milyon nüfusa sahip ABD'deyaklaşık 59 milyon kişiye şimdiye dek en az bir doz korona aşısı yapıldı, ikinci doz ise yaklaşık 31 milyon kişiye uygulandı. Beyaz Saray'ın üst düzey koronavirüsü danışmanı Andy Slavitt, son zamanlarda ABD'de günde ortalama 2,2 milyon doz korona aşının yapıldığını söyledi. Cumartesi günü ise bugüne kadarki en yüksek günlük aşılama yapılarak, yaklaşık 2,9 milyon doz aşı uygulandı.

Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde üç üreticiye ait aşılar uygulanıyor. Moderna ve Pfizer/Biontech şirketlerinin aşıları iki doz olarak yapılırken, Johnson & Johnson şirketinin ürettiği aşıdan bir kez olmak yeterli derecede koruma sağlayabiliyor. ABD’de ikinci kez yapılması gereken aşıların vurulmasından sonraki iki haftalık süreçten sonra insanlar tamamen aşılanmış olarak kabul ediliyor.

Walensky, yeni önerilerin normalleşme sürecine ilişkin ilk önemli adımı oluşturduğunu kaydetti. Aşılama programı ilerledikçe, önerilerin kademeli olarak güncelleneceğini ifade eden Walensky, mevcut durumun ise hala ciddiyetini koruduğunu vurguladı. Ancak, aşılananların sayısının artması nedeniyle yokuşun aşıldığını da sözlerine ekledi.

dpa/TY,BÖ

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