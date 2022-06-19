ABD'de 6 ay - 4 yaş arası çocuklara korona aşısı tavsiyesi
3 saat önce
ABD’de en az 6 aylık olan çocuklar üzerinde BioNTech ve Moderna aşılarının kullanımı resmen tavsiye edildi. CDC'nin tavsiyesinden memnun olan ABD Başkanı Joe Biden, aşıların ebeveynleri "rahatlatacağını" dile getirdi.
CDC'nin tavsiyesini memnuniyetle karşılayan ABD Başkanı Joe Biden konuyla ilgili açıklamasında, "virüsle mücadelede muazzam bir adım" söyleminde bulundu. Biden, "Bu aşılar güvenli ve çok etkili. Aşılar ebeveynlere, çocuklarının Covid-19'un ağır seyrine karşı korundukları yönünde bir güvence sağlayacak" diye konuştu.
CDC'nin resmi tavsiyesiyle birlikte, küçük çocukların aşılanmasına gelecek hafta başlanması bekleniyor.
Şu ana kadar ABD'de 5 yaş altı çocuklar için herhangi bir aşıya izin çıkmamıştı. Alman-Amerikan üretimi BioNTech/Pfizer aşısı, 5 yaş üstü çocuklar üzerinde kullanım izni verilen tek aşı idi.
BioNTech üç, Moderna iki doz
BioNTech/Pfizer aşısı, çocuklarda her biri 3 mikrogram miktarında olmak üzere üçer doz yapılacak. Bu, yetişkinlere uygulanan dozun 10'da 1'ine tekabül ediyor. BioNTech ve Pfizer, Mayıs ayında, aşının küçük çocuklardaki etkililik oranının yüzde 80,3 oranında olduğunu açıklamıştı.
Moderna aşısı ise küçük çocuklara her biri 25 mikrogram miktarında olmak üzere ikişer doz olarak uygulanacak. Şirketin kendi aktardığı verilere göre, aşı 6 ay ila 2 yaş arasındaki çocuklarda yüzde 51, 2-5 yaş arası çocuklarda ise yüzde 37 koruma sağlıyor.