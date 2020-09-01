 ABD′de ırkçılık karşıtı gösteride şiddet | DÜNYA | DW | 04.11.2020

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DÜNYA

ABD'de ırkçılık karşıtı gösteride şiddet

ABD'de, ırkçılık karşıtı gösterilerin merkezlerinden biri olan Portland yine şiddetli eylemlere sahne oldu. Polis ve eylemciler arasında çatışma çıkarken 20'den fazla gösterici gözaltına alındı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Portland kentinde ırkçılığa karşı yapılan bir gösteride polisle eylemciler arasında çatışma çıktı. Oregon eyaletinde yer alan kentte yaşanan olaylarda 20'den fazla kişiyi gözaltına alan polis, olayları takip eden gazetecileri de bölgeden uzaklaştırdı.

Gerginlik kentte gösteri düzenleyen "Proud Boys" adlı aşırı sağcı bir grupla karşı gösteri için toplanan "Black-Lives-Matter" aktivistleri ve antifaşist örgütlerin karşı karşıya gelmesiyle başladı. Tansiyonun artmasıyla birlikte polisin müdahale ettiği ve eylemcileri bölgede bulunan federal mahkeme binasından uzaklaştırmak için harekete geçtiği aktarıldı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde de polis memurlarının göstericileri yere yatırıp coplarla darp ettiği görülüyor.

Bazı göstericilerin ABD bayrağını yaktığı ve gözaltına alınan alınmak istenen aktivistleri kurtarmak için polise saldırdığı bildirildi. Polisten yapılan açıklamada ise memurlara taş ve içecek kutuları fırlatıldığı belirtildi.

ABD'nin kuzeybatısında yer alan Portland'ta, polis şiddeti ve ırkçılığa karşı sık sık eylemler yapılıyor. Sağ ve sol gruplar arasında yaşanan şiddet olayları da ABD başkanlık seçimleri öncesinde artmış, her iki başkan adayı (Donald Trump ve Joe Biden), birbirini olayları tırmandırmaktan sorumlu tutmuştu.

Reuters / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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