ABD'li Müslüman seçmenlerden Biden'a "Gazze" mesajı

ABD'nin Michigan eyaletindeki ön seçimlerde Demokrat partili Müslüman seçmen, Başkan Biden'ın Gazze politikasını protesto amacıyla "kararsız" oy kullandı. Eyalette Biden da Trump da rakiplerini kolaylıkla geride bıraktı.

ABD'nin Michigan eyaletinde Başkanlık seçimleri için düzenlenen ön seçimleri Demokratların başkan adayı Joe Biden kolaylıkla kazanırken Müslüman Demokrat seçmenden gelen protesto beklenenden güçlü oldu.

2020'deki seçimlerde Biden'ı destekleyen ABD'li Müslüman Demokrat seçmen kuruluşları, Biden yönetiminin Gazze savaşındaki İsrail yanlısı tutumunu eleştirerek bu tutumu değiştirmediği takdirde 2024 Başkanlık seçimlerinde Biden'a oy vermeyeceklerini duyurmuştu.

Michigan'daki ön seçimlerde Biden'ın da Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın da partili rakiplerini kolayca geride bırakması bekleniyordu. Ancak Michigan ön seçimleri, eyaletteki yoğun Arap kökenli nüfus nedeniyle merakla takip ediliyordu. "Listen to Michigan" (Michigan'ı Dinle) kampanyası organizatörleri, Müslüman Demokrat seçmeni Biden'a "kararsız" oy seçeneği kullanmaya çağırmıştı. Müslüman seçmenin yanı sıra Demokrat partideki ilerici kesim de Biden'ın İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını destekleme politikasına karşı çıkıyor.

Oyların yaklaşık yarısının sayıldığı sıralarda Biden için "kararsız" oy kullanan seçmen sayısının 10 binlik hedefi fazlasıyla aşarak 58 bine ulaştığı bildirildi. Biden yaklaşık yüzde 81 oyla ön seçimi kazanırken kararsız oyların oranı yüzde 13'e yaklaştı.

"Michigan'ı Dinle" kampanyasından yapılan açıklamada "Hareketimiz bu geceden zaferle çıkmış ve beklentilerimizin büyük ölçüde önüne geçmiştir. Çoğu 2020'de Biden'a oy vermiş on binlerce Michiganlı Demokrat, Gazze savaşı nedeniyle Biden'ın yeniden seçilmesine kararsız oy kullanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Michigan eyaletinde "kararsız" oy kullanımı, söz konusu adaya yönelik parti tabanındaki desteği ölçmek için sıklıkla başvurulan bir yöntem. Demokrat partili eski başkan Barack Obama da 2012 seçimlerinde yeniden seçilebilmek için yarışırken Michigan ön seçimlerinde 21 bin "kararsız" oyla karşılaşmıştı.

Michigan eyaletinin, 5 Kasım'da yapılması planlanan Başkanlık seçimlerinde kilit rol oynaması bekleniyor. 2020'deki seçimlerde Biden'ın Trump'a karşı sadece yüzde 2,8 oy farkıyla kazandığı Michigan'daki seçimlerin, iki parti arasında yine kıl payı geçeceği tahmin ediliyor.

Reuters/BK,EC

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