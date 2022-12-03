  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Suriye'de Operasyon
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
B-21 Raider bombardıman uçağı
B-21 RaiderFotoğraf: David Swanson/REUTERS
TeknolojiAmerika Birleşik Devletleri

ABD yeni hayalet uçağı B-21'i tanıttı

2 saat önce

ABD, nükleer ve konvansiyonel silah taşıma kapasitesine sahip hayalet uçağı B-21 Raider'i tanıttı. ABD Hava Kuvvetleri uçak için "gelecekteki bombardıman gücümüzün omurgası" ifadesini kullandı.

https://p.dw.com/p/4KR74

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), nükleer ve konvansiyonel silah taşıma kapasitesine sahip yüksek teknoloji hayalet uçağı B-21 Raider'i tanıttı. Uçağın tanıtım töreni, Kaliforniya eyaletinin Palmdale kentinde bulunan Northrop Grumman tesisinde gerçekleşti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin törende yaptığı konuşmada, "B-21 Raider otuz yıldan bu yana üretilen ilk stratejik bombardıman uçağı. Amerika'nın yaratıcılık ve yenilikte sahip olmaya devam ettiği üstünlüklerin bir göstergesi" dedi.

Uçağın özellikleriyle ilgili birçok bilgi gizli tutuluyor ancak Austin'in yaptığı açıklamaya göre yeni savaş uçağı, ABD'nin hava filosunda yer alan bombardıman uçaklarından belirgin bir şekilde üstün.

Austin uçağın menziliyle ilgili olarak "uzun menzilli bombardıman uçaklarının hiçbiri onun etkinliğiyle karşılaştırılamaz" derken, B-21 Raider'in şimdiye kadar yapılmış en dayanıklı uçak olduğunu ifade etti.

B-21 Raider'in bir ilüstrasyonu
B-21 Raider'in bir ilüstrasyonuFotoğraf: U.S. Air Force via ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Stealth teknolojisi

F-22 ve F-35 gibi B-21 de düşük gözlemlenebilir teknoloji olarak da adlandırılan stealth teknolojisi kullanılarak tasarlandı. Söz konusu askeri teknoloji, uçağın şekli ya da yapımında kullanılan malzemeler gibi özellikleri sayesinde her türden radara yakalanmasını oldukça zor hale getiriyor.

"Düşük gözlemlenebilir teknolojide 50 yıllık birikim bu uçağa sığdı" diyen ABD Savunma Bakanı Austin, "En sofistike hava savunma sistemleri dahi B-21'i havada tespit etmekte zorlanacak" dedi. Uçağın "açık sistem mimarisine" sahip olduğunu belirten Austin, bu mimarinin "henüz icat edilmemiş silahların da" uçağa dahil edilmesini mümkün kıldığını belirtti.

ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü Ann Stefanek AFP'ye yaptığı açıklamada, "gelecekteki bombardıman gücümüzün omurgası" olarak tanımladığı uçağın 2023'te kullanıma hazır hale gelmesini beklediklerini ve Hava Kuvvetleri'nin bu uçaktan en az 100 adet satın almayı planladığını söyledi.

B-21 projesi, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) üçlü nükleer savaş gücünü modernize etme çabalarının bir ayağı olarak görülüyor. Bu çalışmaların diğer iki ayağında, silodan fırlatılan nükleer balistik füzeler ile denizaltından fırlatılan savaş başlıklarının geliştirilmesi bulunuyor. ABD'nin bu faaliyetleri son yıllarda terörle mücadeleden çok Çin'in hızlı askeri modernizasyonuna karşılık vermeyi öncelediği şeklinde yorumlanıyor.

 

AP,AFP / EC,ET

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

B-21 Raider bombardıman uçağı

ABD yeni hayalet uçağı B-21'i tanıttı

Teknoloji2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

102 yaşındaki Ljubov Yaroş

Holomodor'un 102 yaşındaki tanığı: O zaferi görmek istiyorum

Holomodor'un 102 yaşındaki tanığı: O zaferi görmek istiyorum

Tarih7 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'nun ekonomi kadrosunda kimler olacak?

Kılıçdaroğlu'nun ekonomi kadrosunda kimler olacak?

Politika2 Aralık 2022
Türkei Bursa | Türkei Ankara | Abdullah Öcalan inhaftiert

CPT ile Öcalan'ın avukatları arasında rapor gerginliği

CPT ile Öcalan'ın avukatları arasında rapor gerginliği

Hukuk ve Adalet2 Aralık 2022

Suriye: IŞİD gerçekten geri dönebilir mi?

Suriye: IŞİD gerçekten geri dönebilir mi?

Politika1 Aralık 2022

Asgari ücret: Açlık sınırını geçecek mi?

Asgari ücret: Açlık sınırını geçecek mi?

Ekonomi1 Aralık 2022
Sedat Peker yaşamını ailesiyle birlikte BAE'de sürdürüyor

Soylu'nun BAE ziyareti: Peker cephesinde neler oldu?

Soylu'nun BAE ziyareti: Peker cephesinde neler oldu?

Hukuk ve Adalet1 Aralık 2022
Ana sayfaya dön