İsrail'de bankalarla hükümet arasında ABD gerilimi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere karşı ilan ettiği son yaptırım kararı, İsrail'de bankalarla hükümeti karşı karşıya getirdi. ABD yönetimi, 1 Şubat’ta yürürlüğe giren yaptırım kararıyla Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine öncülük ettikleri gerekçesiyle dört yerleşimcinin ABD'deki mali işlemlerini yasaklamıştı.

İsrail merkez bankası ve ülkenin önde gelen bankaları ABD'nin yaptırım kararı doğrultusunda hareket edeceklerini açıkladı. Bu karara İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu liderliğinde aşırı sağ ve aşırı milliyetçi partilerden oluşan koalisyon hükümeti ve Maliye Bakanı'ndan tepki geldi.

Başbakanlık ofisi, İsrail bankalarının bu tür önlemler almasına "gerek olmadığı" açıklaması yaparken aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir İsrail bankalarına ve ABD'ye yönelik sert ifadeler kullandı.

"ABD'nin muz cumhuriyeti değiliz"

Maliye Bakanı Smotrich, “ABD’nin muz cumhuriyeti değiliz ve vatandaşlarımızın zarar görmesine izin vermeyeceğiz” dedi. Yerleşimcilere yönelik şiddet suçlamalarını “tamamen yanıltıcı” olarak nitelendiren Smotrich, İsrail bankalarının yaptırımları uygulamasını durdurmak için mevcut tüm araçları kullanacağını ifade etti.

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcileri "teröre karşı savaşan yarım milyon İsrailli" diye nitelendiren Maliye Bakanı, " ABD'nin talimatıyla bir İsrail vatandaşının İsrail parasıyla bir İsrail bankasında haklarından, varlıklarından mahrum edilmesi gibi bir şey olamaz" diye konuştu.

Merkez Bankasından "risk" uyarısı

İsrail Merkez Bankası, İsrail bankalarının ABD'nin yaptırım kararlarına uyması gerektiği mesajı vererek "bu tür yaptırımlardan kaçınmanın bankaları kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelenin yanı sıra hukuki riskler ve itibar riskleriyle de karşı karşıya bırakabileceği" uyarısı yaptı.

İsrail'in en büyük iki bankasından biri olan Leumi konuyla ilgili açıklama yapmazken Hapoalim bankası uluslararası yaptırımlara saygı duyduğunu ve yasal sistem içinde kurallara uyacağını bildirdi.

Banka hesapları donduruldu

Hakkında yaptırım kararı çıkan yerleşimcilerden Yinon Levi, devlet radyosu Kan'a verdiği demeçte, Leumi bankasının kendisine ait özel ve ticari hesaplarını dondurduğunu ve para havale girişiminin engellendiğini söylemişti.

Yaptırım altındaki bir diğer yerleşimci olan David Chai Chasdai da, bir İsrail gazetesine Postal Bank’taki hesabının dondurulduğunu söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapmayı reddeden Postal Bank, “uluslararası finansal sistemin gerektirdiği uluslararası yasal yaptırımlara ve emirlere saygı duymak ve bunlara uymak zorunda olduğunu" belirtti.

ABD, Aralık ayında da Batı Şeria’daki şiddet olaylarına karışan kişilere seyahat vizesi yasağı getirmişti.

Reuters/EÇ,BK

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