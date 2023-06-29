ABD üniversitelerinde "pozitif ayrımcılık" kaldırıldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Yüksek Mahkemesi, Afro Amerikalılar ve diğer azınlıklar için eğitim olanaklarını artırmak amacıyla on yıllardır uygulanan pozitif ayrımcılık uygulamasını kaldırma kararı aldı.

Geçen yıl Roe v. Vade kararı olarak bilinen ve ülke çapında kürtajı anayasal güvence altına alan 1973 tarihli kararı iptal eden Mahkeme, böylece tartışmalı bir karara daha imza atmış oldu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde atanan üç yargıcın ağırlıklı etkisinin bulunduğu Mahkemece alınan karar Cumhuriyetçiler tarafından memnuniyetle karşılanırken, başta Başkan Joe Biden olmak üzere Demokratlar kararı eleştirdi. Kararı, "ağır bir hayal kırıklığı" olarak nitelendiren Biden yargıçlara yönelik de, "Sıradan bir mahkeme değil" ifadelerini kullandı. "Amerika'da hâlâ ayrımcılık var" diyen Başkan, "Üniversitelerimizin etnik açıdan çeşitliliğinin onları daha güçlü kıldığına inanıyorum" diye konuştu.

Karar, üniversiteye girişlerin yanı sıra devlet dairelerinde ve iş yerlerinde çeşitliliği genişletme çabalarına ağır bir darbe vurmuş oldu. Baş Yargıç John Roberts, kararı açıklarken, uygulama iyi niyetli olsa da sonsuza kadar devam edilmesinin mümkün olmadığını belirterek, bu pozitif ayrımcılığın "diğer adaylara yönelik anayasaya aykırı bir ayrımcılık anlamına geldiğini" savundu. Roberts "Öğrenci, bir birey olarak tecrübeleri temelinde değerlendirilmeli, ırk temelinde değil" ifadelerini kullandı.

AFP / SÖ,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl engelsiz erişebilirim?