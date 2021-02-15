ABD yönetimine Türkiye mektubu

ABD Temsilciler Meclisinde Demokratlar ve Cumhuriyetçilerden 170 vekil, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup göndererek Joe Biden yönetiminin Türkiye ile ilgili politikalarında insan hakları konusundaki sorunları gündemde tutmasını istedi.

Kamuoyuna yeni yansıyan 26 Şubat tarihli mektupta NATO müttefiki Türkiye'nin uzun yıllardır ABD'nin önemli bir partneri olduğuna, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin ilişkileri gerdiğine işaret edildi.

Mektupta, "Stratejik konular ikili ilişkilerimizde olması gerektiği gibi önemli rol oynadı. Ancak Türkiye'deki büyük insan hakları ihlalleri ve demokraside kaydedilen gerileme de büyük önem taşımaktadır" ifadesine yer verildi.

Temsilciler Meclisi üyelerinin mektubunda Erdoğan ve partisinin "Türkiye'de yargıyı zayıflattığı, ordu ve istihbarattaki kilit pozisyonlara siyasi müttefiklerini yerleştirdiği, siyasi muhalifler, gazeteciler ve azınlık mensuplarını haksız bir şekilde hapse attığı" eleştirilerine de yer verildi.

Mektupta imzası bulunanlar arasında Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Demokrat partili Başkanı Gregory Meeks ve Meclis'in kıdemli üyelerinden Cumhuriyetçi Mike McCaul de yer aldı.

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