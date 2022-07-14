  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
NATO-Türkiye
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Lapid
ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı LapidFotoğraf: Evelyn Hockstein/REUTERS
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD ve İsrail'den bildiri: Nükleer İran'a izin vermeyeceğiz

37 dakika önce

ABD Başkanı Biden'ın görevdeki ilk İsrail gezisine İran'ın nükleer programı damgasını vurdu. İsrail Başbakanı Lapid "İran'ı durduracak tek şey güç kullanımıdır" derken Biden "diplomasi" vurgusu yaptı.

https://www.dw.com/tr/abd-ve-i%CC%87srailden-bildiri-n%C3%BCkleer-i%CC%87rana-izin-vermeyece%C4%9Fiz/a-62475222

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Yair Lapid'in temasları sonrasında imzaladıkları "Kudüs Bildirisi"ne İran damgasını vurdu. Bildiride ABD'nin İsrail'in güvenliği konusundaki güçlü taahhüdü bir kez daha vurgulandı, Washington İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemek için "ulusal gücünün tüm ögelerini" kullanma taahhüdünde bulundu.

Bildirinin imzalanması sonrasında iki lider basın toplantısı düzenledi. Başkan olarak İsrail'e gerçekleştirdiği ilk ziyarette Biden, "İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

İran'a karşı askeri güç kullanımı konusunda ise iki lider arasındaki görüş ayrılığı dikkati çekti. İsrail Başbakanı Yair Lapid, İran'ın nükleer programının durdurulması için uluslararası toplumun güç kullanımına hazır olması gerektiğini belirterek "Diplomasi İran'ı durduramaz. İran'ı durduracak tek şey, nükleer programlarını geliştirmeye devam ederlerse özgür dünyanın güç kullanacağını bilmeleridir. Onları durduracak tek yol, masaya inandırıcı bir askeri tehdit koymaktır" dedi.

"ABD sonsuza kadar beklemeyecek"

Biden ise İran'ın nükleer programı ile ilgili Tahran yönetimiyle varılan, ancak selefi Donald Trump yönetiminin tek taraflı olarak feshettiği anlaşmanın yeniden canlandırılması çabalarına vurgu yaptı. "Bu sonuca ulaşmak için en iyi yolun diplomasi olduğuna yönelik inancımı sürdürüyorum" diyen Biden, anlaşmanın geleceği konusunda hâlâ İran'ın yanıtını beklediklerini söyledi ve "ABD sonsuza kadar beklemeyecek" dedi.

İran'ın nükleer silah üretimi ile nükleer anlaşma AB'nin de katılımıyla 2015 yılında imzalanmış, 2018'de Trump yönetimi anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmişti. İran'ın nükleer programının nükleer silah üretmesini engelleyecek şekilde kısıtlanmasını öngören anlaşma, karşılığında Tahran'a yönelik ekonomik yaptırımların aşamalı olarak kaldırılmasını gerektiriyordu. Trump yönetiminin anlaşmayı feshetmesi sonrasında anlaşmadan kaynaklı yükümlülüklerinden aşamalı olarak çekilmeye başlayan İran, anlaşmaya geri dönmek için kendisine yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor.

Biden'dan "iki devletli çözüm" vurgusu

İran'ın nükleer silahlara sahip olmasının engellenmesini "İsrail, ABD ve dünyanın geri kalanı için hayati öneme sahip bir güvenlik meselesi" olarak nitelendiren Biden, İsrail'in bölgeye tamamen entegre olmasının önemine de vurgu yaptı. İsrail, Trump yönetimi döneminde imzalanan "İbrahim Anlaşmaları" sonrasında çeşitli bölge ülkeleriyle ilişkileri normalleştirme sürecine girmişti. Kudüs Bildirisinde ABD ayrıca İsrail ile savunma ve teknoloji alanındaki iş birliği taahhüdünü bir kez daha yineledi, Ortadoğu'da iki devletli çözüm temelinde İsrail ile Filistinliler arasında barış görüşmelerinin yeniden canlandırılmasından yana olduğunu ifade etti.

Biden İsrail temaslarının ardından Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

AP,rtr/BK,EC

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Soldan sağa: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan, Putin ve Reisi ile Tahran'da görüşecek

Erdoğan, Putin ve Reisi ile Tahran'da görüşecek

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin, Erdoğan ve Reisi'nin 19 Temmuz'da Tahran'da bir araya geleceği bildirildi. Zirvenin ana gündem maddesi Suriye olacak.
Politika
12 Temmuz 2022
İran yapımı "Gaza" isimli insansız hava aracı (İHA)

ABD, "İran'ın Rusya'ya yüzlerce İHA sağlayacağını" iddia etti

ABD, "İran'ın Rusya'ya yüzlerce İHA sağlayacağını" iddia etti

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, "İran’ın Rusya'ya yüzlerce insansız hava aracı göndermeye hazırlandığını" ifade etti. Sullivan, bunun sebebinin de Rusya'nın Ukrayna'da yaşadığı silah kayıpları olduğunu söyledi.
Politika
12 Temmuz 2022
Israel | Jair Lapid

İsrail: Biden'ın ziyaretinde birinci gündem İran olacak

İsrail: Biden'ın ziyaretinde birinci gündem İran olacak

İsrail Başbakanı Lapid, ABD Başkanı Biden'ın ülkesine yapacağı ziyarette İran'a karşı ortak eylemlerin genişletilmesini görüşeceğini belirterek, Tahran'a karşı kararlı bir tutum çağrısında bulundu.
Politika
10 Temmuz 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda check in kuyruğu

Almanya’nın talebi Türkiye havalimanlarını etkiler mi?

Ekonomi
20 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Coronavirus I Symbolbild Omikron

Covid vakalarında artış: Uzmanlardan aşı uyarısı

Covid vakalarında artış: Uzmanlardan aşı uyarısı

Sağlık
2 saat önce

Almanya'da gıda yardımı alanların sayısı artıyor

Almanya'da gıda yardımı alanların sayısı artıyor

Toplum
3 saat önce
Ukrayna'da üretilen tahıl Nikolaev limanında gemiye yüklenirken

Ukrayna tahılı gıda güvenliğini nasıl etkiliyor?

Ukrayna tahılı gıda güvenliğini nasıl etkiliyor?

Ekonomi
13 Temmuz 2022
Osman Kavala

Kavala’dan Avrupa’ya: Kararı uygulatın

Kavala’dan Avrupa’ya: Kararı uygulatın

Hukuk ve Adalet
13 Temmuz 2022
Meksika'da balıkçı ağlarına takılan büyük bir deniz canlısı suya bırakılıyor

Biyoçeşitliliğinin korunması hayati öneme sahip

Biyoçeşitliliğinin korunması hayati öneme sahip

Doğa ve Çevre
13 Temmuz 2022
James Webb Space Telescope - NASA & ESA| Live-Bilder | Cosmic Cliffs in Carina – NIRCam

James Webb Teleskobu astronomide yeni bir çağ başlattı

James Webb Teleskobu astronomide yeni bir çağ başlattı

Bilim
12 Temmuz 2022
Ana sayfaya dön