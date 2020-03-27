ABD ve Çin arasında "koronavirüsü kim çıkardı" kavgası

Dünyanın büyük kısmında toplumsal yaşamı durma noktasına getiren yeni tür koronavirüse ilişkin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında söz dalaşı yaşanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve bazı kurmayları, ellerinde kanıt olmamasına rağmen, COVID-19 hastalığını Çin'in dünyaya bir laboratuvar vasıtasıyla kasıtlı olarak yaydığını iddia ediyor. Trump, "Bu hikayeyi sık sık duymaya başladık" diye konuşurken, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Yanıtları bilmiyor oluşumuz ve Çin'in bu yanıtları paylaşmamış oluşu, bence yeterince açıklayıcı" demişti. Çarşamba günü Pompeo, "Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün de hayvan pazarından yalnızca birkaç kilometre ötede olduğunu biliyoruz" diye konuşmuştu. Söz konusu enstitü, pazardan 13 kilometre ötede bulunuyor.

Cuma günü de Başkan Yardımcısı Mike Pence, Çin'e "virüsün tam olarak nerede başladığını tespit edebilmeleri" için Çin dışından uzmanların laboratuvarda incelemede bulunması yönünde baskı yaptıklarını açıkladı. Çin'den şüphelenmeleriyle ilgili olarak Pence, "Dünyanın doğru soruları sorması tamamıyla meşrudur" diye konuştu. Washington yönetimi ayrıca ABD’nin Pekin Büyükelçiliği’nin 2018’de Vuhan’daki laboratuvarla ilgili potansiyel güvenlik sorunlarını gündeme getirdiğini söylüyor.

Pekin: ABD kafa karıştırmaya çalışıyor

Zhao Lijian

Son günlerde Trump yönetimi tarafından benimsenen, virüsün dünyaya Çin‘in Vuhan kentindeki bir laboratuvar tarafından salındığı iddialarına Pekin’den yanıt geldi. Cuma günü açıklamalarda bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD'yi pandemiyle mücadeledeki yanlış adımlarının üzerini kapamak için konuyu başka yöne çekmeye çalışmakla suçladı. Zhao, ABD’nin "kamuoyunun kafasını karıştırmaya, dikkatleri dağıtmaya ve sorumluluktan kaçınmaya" çalıştığını söyledi.

Lijian, Mart ayında Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, virüsü ABD'nin yaymış olabileceğini iddia etmişti. Lijian tweetinde, "Vuhan’a salgını ABD ordusu getirmiş olabilir. Şeffaf olun! Verilerinizi kamuoyuna açıklayın! ABD’nin bize bir açıklama borcu var!" sözlerini sarf etmişti.

Virüsün ortaya çıktığı Huanan Hayvan Pazarı, Ocak 2020

Genetik yapısı imkansız kılıyor

Dünyanın iki süper gücü tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla ilgili birbirlerini suçlarken, koronavirüsün kökeninin ne olduğuna ilişkin çeşitli teoriler mevcut ve henüz bilimsel bir uzlaşı mevcut değil. Ancak en öne çıkan teori, insanlar arasındaki enfeksiyonun Vuhan’daki bir hayvan pazarında doğal olarak ortaya çıktığı yönünde. Söz konusu teori, yeni tür koronavirüsün muhtemelen virüsü bir yarasadan kapan bir hayvandan insana geçtiğini savunuyor.

Uzmanların büyük çoğunluğu ayrıca, yeni tür koronavirüsün genetik yapısı dikkate alındığında, virüsün insan yapımı olma ihtimalinin bulunmadığı görüşünde.

Uzmanlara göre virüsün Vuhan'daki laboratuvarın ihmalkarlığı sonucu sızmış ve yayılmış olabileceği ihtimali de pek olası değil. Yale Üniversitesi'nde epidemiyoloji alanında çalışmalar yürüten Nathan Grubaugh, "Bu ihtimali bin farklı senaryoyu içeren listeye eklerdim" diye konuşuyor.

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Mayo Clinic’teki aşı araştırma ekibini yöneten Gregory Poland da gerçeğin komplo teorilerinden farklı olduğunu söylüyor. Poland, "Virüs, diğer memelilere bulaşabilecek kadar gelişmiş tipik bir yarasa koronavirüsü. Nihayetinde yarasalar da memeli" diyor.

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AP/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe