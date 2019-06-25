 ABD ve Çin arasında buzlar eriyor | EKONOMİ | DW | 29.06.2019

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EKONOMİ

ABD ve Çin arasında buzlar eriyor

ABD ve Çin aralarındaki ticari anlaşmazlığa son vermek üzere yürüttükleri müzakerelere yeniden başlama kararı aldı.

Donald Trump ve Şi Cinping

Donald Trump ve Şi Cinping

ABD ve Çin, Japonya'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi sonrasında, aralarındaki ticari anlaşmazlığa son vermek üzere yürüttükleri müzakerelere yeniden başlama kararı aldı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le yaptığı ikili görüşmeden sonra Çin mallarına yeni ek gümrük vergisi getirilmesinden vazgeçildiğini açıkladı.

Trump ayrıca casus yazılımlarla ABD'nin iç güvenliğini tehdit ettiği ileri sürülen Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'a yönelik yaptırımların ise kısmen kaldırılacağını duyurdu. Huawei, güvenlik tehdidi oluşturmayan iletişim gereçlerini ABD'ye ihraç edebilecek.

ABD Başkanı, iki ülkenin de aralarındaki ticari sorunun aşılması yönünde kararlı olduğunu belirterek, Çinli mevkidaşı ile beklediğinden daha olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurguladı. Görüşmeyi, "Çok, çok iyi bir buluşma" sözleriyle değerlendiren Trump, zirvenin sonunda düzenlenen basın toplantısında da Çin mallarına şimdilik yeni ek gümrük vergileri getirilmek istenmediğini belirtti.

Çin resmi haber ajansı Şinhua da, müzakerelere yeniden başlanacağını duyurarak, Washington’un Çin mallarına yeni ek gümrük vergileri getirmekten feragat edeceğini bildirdi.

dpa/TY/BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

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