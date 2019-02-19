 ABD ′Uzay Gücü′nü kuruyor | DÜNYA | DW | 20.02.2019

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DÜNYA

ABD 'Uzay Gücü'nü kuruyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Uzay Kuvvet Komutanlığı'nın kurulmasına yönelik çalışmaların başlaması için gerekli kararnameyi imzaladı.

USA Trump unterschreibt die Richtline zur Gründung einer Weltraumtruppe (Reuters/J. Young)

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir süredir gündemde olan "Uzay Gücü" projesi, başkan Donald Trump’ın imzaladığı ilgili kararname ile hayata geçiyor. Beyaz Saray’da konuyla ilgili bir açıklama yapan Trump, dünya çapındaki tehditler dikkate alındığında, ülkesi ABD’nin uzaydaki öncü rolünün her zaman olduğundan daha önemli hale geldiğini dile getirdi. Trump, “Bugün aldığımız tedbirle, halkımızın güvende olmasını, çıkarlarımızın korunmasını ve gücümüzün erişilmezliğinin devamını sağlıyoruz“ dedi.

Amerikan ordusunun altıncı kolu

Yeni kurulacak olan Uzay Kuvvet Komutanlığı, hava kuvvetleri, kara kuvvetleri, sahil güvenlik, deniz piyadeleri ve deniz kuvvetlerinden sonra, ABD ordusu içindeki altıncı güç olacak ancak yapılanma sürecini hava kuvvetleri bünyesinde gerçekleştirecek. Amerikan Hava Kuvvetleri bugüne dek askeri uzay araştırmaları ile ilgili faaliyetlerden de sorumlu birim olarak görev yapıyor.

Die Erde Aufnahme aus dem Weltraum (Getty Images)

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı kararname, hava kuvvetlerinin, ülkeninn savunması için gerekli askeri uzay birliklerini organize edecek, eğitecek ve donanımını üstlenecek. Söz konusu uzay gücünün, Amerikan istihbarat servisleriyle de iş birliği içinde çalışması ön görülüyor.

dpa / ET,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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