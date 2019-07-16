 ABD Temsilciler Meclisinden Trump′a kınama | DÜNYA | DW | 17.07.2019

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DÜNYA

ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a kınama

ABD Temsilciler Meclisi, Twitter'da ırkçı sözler sarfettiği gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump'ı kınayan bir karar aldı.

Trump'ın hedef aldığı Demokrat partili siyasiler ortak basın açıklaması yapmıştı

Trump'ın hedef aldığı Demokrat partili siyasiler ortak basın açıklaması yapmıştı

ABD'de Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde Salı günü Başkan Donald Trump'ı Twitter'da ırkçı ifadeler kullandığı gerekçesiyle bir kınama kararı oylamaya sunuldu. Kınama kararına aralarında dört Cumhuriyetçi'nin de bulunduğu 240 milletvekili onay verdi. Oylamada 187 milletvekili de karşı oy kullandı.

Oy çokluğu ile kabul edilen, ancak hukuki bağlayıcılığı olmayan kararda, Trump'ın ırkçı ifadelerle yabancı kökenli ve başka ten rengindeki kişilere karşı nefreti meşru ve güçlü hale getirdiği belirtildi. Temsilciler Meclisinin Demokrat partili sözcüsü Nancy Pelosi de kararla ilgili yaptığı açıklamada "Beyaz Saray'dan gelen bu yorumlar utanç verici, iğrenç ve ırkçı" şeklinde konuştu. 

Pelosi'nin konuşması sırasında Temsilciler Meclisi'nde tartışmalar yaşandı. Cumhuriyetçi milletvekili Doug Collins, Temsilciler Meclisi kurallarına uymadığı gerekçesiyle Pelosi'nin Trump'la ilgili ifadelerinin protokolden çıkarılmasını istedi. Bu istek nedeniyle yaşanan karmaşa oylamanın gecikmesine neden oldu. Cumhuriyetçelerin Meclis Grup Başkanı Kevin McCarthy de Trump'a yönelik ırkçılık suçlamalarını kabul etmediklerini söyledi.

Trump, geçen hafta isim vermeden Demokratların göçmen kökenli dört kadın milletvekilini hedef almış ve geldikleri ülkelere geri dönüp oradaki sorunlarla ilgilenmelerini istemişti. Trump'ın kastettiği Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib ve Ayanna Pressley düzenledikleri ortak basın toplantısında Trump'ın sözlerini "ırkçı bir saldırı" diye kınamış, Başkanı "Amerikalıları birbirine düşürmeye çalışmakla" suçlamıştı.

dpa/Reuters,HS/BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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