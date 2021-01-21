 ABD Tahran′ın nükleer anlaşmaya dönüş önerisine ihtiyatlı | DÜNYA | DW | 03.02.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD Tahran'ın nükleer anlaşmaya dönüş önerisine ihtiyatlı

ABD hükümeti İran yönetiminin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden yürürlüğe konması teklifine ihtiyatlı yaklaştı. Beyaz Saray öncelikle müttefikler ve ABD Kongresi ile istişarelerde bulunulacağını açıkladı.

default

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümeti, İran yönetiminin nükleer anlaşmanın yeniden yürürlüğe konması teklifine ihtiyatlı yaklaştı. ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki hükümetin önce uluslararası müttefikleriyle ve ABD Kongresi ile istişarelerde bulunacağını söyledi. Price bu istişarelerin ardından "İranlılarla doğrudan temas kuracağımız bir noktaya varacağız" diye konuştu.

Price "İranlılarla bir müzakere yürütmedik ve bu ilk adımlar atılmadan önce de bunun olmasını beklemiyorum" dedi.

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili de Price'ın açıklamalarının İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in fikrini reddettiği anlamına gelmediğini söyledi. Yetkili, Biden'ın İran ekibinin yeni oluşturulduğunu ve geniş bir çerçevede istişarelerde bulunmayı önüne görev olarak koyduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price

Tahran'dan "AB arabuluculuk yapsın" önerisi

Price konuşmasında İran'ın 2015 yılındaki nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerini tam bir biçimde uygulamaya koyması halinde ABD'nin de bunu yapacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif pazartesi günü yaptığı açıklamada nükleer anlaşmazlığı ile ilgili Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuk yapabileceğini söylemişti. Zarif, AB'nin Dış ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in hem Washington'un hem Tahran'ın yeniden anlaşmaya dönüşünü koordine edebileceğini söylemişti.

AB de salı günü Biden yönetimine İran'a yönelik yaptırımları gevşetme çağrısı yaparak, Washington'dan anlaşmanın yürürlükte kalması için gereken koşulları oluşturmasını istemişti. Borrell'in sözcüsü Peter Stano ise, Brüksel'in nükleer anlaşmayı kurtarmak için yoğun çaba gösterdiğini söylemişti. Stano, AB'nin İran'a yönelik yaptırımların kalkması için ABD ile müzakerelerde bulunduğunu söyledi.

İran'ın nükleer bomba üretmekten alıkoymak için 2015 yılında imzalanan anlaşmayı Eski ABD Başkanı Donald Trump 2018'de tek taraflı olarak feshetmiş ve ardından Tahran'a ağır ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. İran da bunun üzerine anlaşmadan doğan yükümlülüklerinden adım adım feragat etmeye başlamıştı. Anlaşmaya taraf olan diğer ülkeler Almanya, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya.

USS Nimitz

USS Nimitz

Basra Körfezi'ndeki uçak gemisi geri çekildi

Trump'ın halefi Biden prensipte anlaşmaya tekrar dönüş sinyali vermiş ancak Washington ile Tahran ilk adımı kimin atacağı konusunda anlaşmazlık yaşamıştı. ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Basra Körfezi'nden, 9 aydır orada konuşlu USS Nimitz uçak gemisini geri çekmesi Tahran'a yönelik bir yumuşama mesajı olarak değerlendiriliyor. Trump döneminde körfezdeki Amerikan birliklerinin sayısı artmış, USS Nimitz gemisine İran'ın askeri operasyonlarını izleme ve İran'ı ABD askerlerine yönelik saldırılardan caydırma görevi verilmişti.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Beyaz Saray'ın güvenlik açısından gerekli görmediği için geminin geri çekildiğini söylemiş ancak bunun Tahran'a verilmiş bir mesaj olup olmadığı konusunda yorum yapmamıştı.

AFP / EC,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Çavuşoğlu: Umarız Biden nükleer anlaşmaya geri döner

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu "Umarım Biden yönetimi nükleer anlaşmaya geri döner. Böylece kardeş İran’a yönelik ambargolar kalkmış olur" dedi.  

Biden BAE ve Suudilerle silah anlaşmalarını askıya aldı

Joe Biden liderliğindeki yeni ABD yönetimi Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile yapılan silah satış anlaşmalarını geçici olarak durdurdu. Washington İran ile diplomasiye dönüş sinyali verdi.  

İran’dan Biden’a "yaptırımları kaldırın" çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD’nin yeni başkanı Biden’ın yeni bir diyalog için, Trump Yönetimi'nin devreye soktuğu ağır yaptırımları koşulsuz olarak kaldırması gerektiğini savundu.  

Benzer içerik

USA Washington | Inauguration | Joe Biden im Oval Office

Biden'ın ilk hedefi Trump'ın tartışmalı kararları oldu 21.01.2021

Yemin töreninde "tüm Amerikalıların başkanı" olma sözü veren Joe Biden, resmen göreve başladı. Biden'ın Beyaz Saray'daki ilk işi, Trump döneminde alınan bazı tartışmalı kararları iptal etmek oldu.

USA Symbolbild Einreise

ABD'de seyahat yasakları yeniden gündemde 25.01.2021

ABD Başkanı Joe Biden'ın İngiltere, Brezilya, İrlanda, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Avrupa ülkelerinin birçoğundan gelen kişilere seyahat yasağını yeniden yürürlüğe koymaya hazırlandığı öğrenildi.

Washington scheidender Präsident Donald Trump

Trump: Bir şekilde yeniden döneceğiz 20.01.2021

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'in göreve resmen başlamasına birkaç saat kala Beyaz Saray'dan ayrılan Donald Trump yaptığı veda konuşmasında "Bir şekilde yeniden döneceğiz" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Navalni duruşma salonunda

Rus muhalif politikacı Navalni'ye 3,5 yıl hapis cezası

Daha önce zehirlenen Rus muhalif politikacı Aleksey Navalni, Moskova'da çıkarıldığı mahkemede 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Navalni, Almanya'daki tedavisinin ardından kısa bir süre önce Rusya'ya geri dönmüştü.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  