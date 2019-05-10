ABD Türkiye'nin vergi muafiyetini kaldırdı

Türkiye, ABD'nin bazı ülkelere kısmen vergi muafiyeti sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS) 17 Mayıs 2019 itibarıyla çıkarıldı. Söz konusu Amerikan programı, Türkiye dâhil 120 ülkeden binlerce ürünün vergi muafiyetiyle ABD'ye girişini mümkün kılıyordu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin, ekonomik gelişim düzeyi nedeniyle GTS programından çıkarıldığı ifade edildi.

ABD Ticaret Temsilciliği geçen Mart ayı başında, Türkiye'nin "ekonomik açıdan yeterince gelişmiş olduğu gerekçesiyle artık GTS programından faydalanmasına gerek olmadığını" belirtmişti. Bu nedenle ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Türkiye'nin muafiyetinin sonlandırılacağını duyuran temsilcilik, yapılan statü değişikliğinin yürürlüğe girmesinin en az iki ay alacağını ifade etmişti. Trump da aldığı bu karar hakkında ABD Kongresi'ni bilgilendirdiği mektubunda, Türkiye'nin GTS'ye dâhil edildikten sonra geçen 45 yıl içinde ekonomisinin "büyüdüğünü ve çeşitlendiğini" belirtmişti.

Türkiye, ABD'nin en eski ve en büyük ticaret ayrıcalığı programı olan GTS'ye Washington tarafından 1975 yılında dâhil edilmişti.

ABD Ticaret Temsilciliği verilerine göre, 2017'de Türkiye'den bu ülkeye GTS programı kapsamında 1,66 milyar dolar ihracat gerçekleşti. Bu meblağ, ABD'nin Türkiye'den yaptığı toplam ithalatın yüzde 17,7'sine tekabül ediyor. ABD'nin Türkiye'den GTS kapsamında ithal ettiği ürünler arasında taşıtlar, taşıt parçaları, mücevherat ve kıymetli metaller ön plana çıkıyor.

Çelik vergisi yarıya indirildi

Trump, ABD'li papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğu nedeniyle geçen yaz Ankara ve Washington arasında yaşanan kriz sırasında Türkiye'den çelik ithalatına uyguladığı gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltmişti. Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada, söz konusu verginin yeniden yüzde 25'e düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Ulusal güvenliğimize yönelik tehdide karşılık, şu aşamada, birçok ülkeye uyguladığımız yüzde 25'lik gümrük vergisini sürdürmek gerekli ve uygun olacaktır" denildi.

DW,rtr/CÖ,HT

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