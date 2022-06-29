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Türkiye, F-16'ların modernizasyonunu planlıyor
Türkiye, F-16'ların modernizasyonunu planlıyorFotoğraf: picture-alliance/Eibner-Pressefoto
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD: Türkiye'de F-16'ların modernizasyonunu destekliyoruz

3 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Celeste Wallander, Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonunu desteklediklerini, bunun NATO'nun ve dolayısıyla ABD'nin güvenliğine katkı sağlayacağını açıkladı.

https://www.dw.com/tr/abd-t%C3%BCrkiyenin-f-16-filosunun-modernizasyonunu-destekliyoruz/a-62307628

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Madrid'deki NATO zirvesinde yapacağı görüşme öncesinde Washington'dan F-16 savaş uçaklarının modernizasyonun desteklendiği yönünde bir açıklama geldi.

ABD Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Celeste Wallander, Türkiye'nin F-16 savaş uçakları filosunun modernizasyonu talebini desteklediklerini belirterek, böyle bir adımın "NATO'nun güvenliğine, dolayısıyla da ABD'nin güvenliğine katkı sağlayacağını" söyledi.

Madrid'deki NATO zirvesinde açıklamalarda bulunan Wallander sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu nedenle de ABD Savunma Bakanlığı Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna tamamen destek veriyor. Bu planlarla ilgili çalışmalar sürüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'e hareket etmeden önce yaptığı açıklamada bir soru üzerine ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşmede en önemli gündem maddesinin F-16 meselesi olduğunu söylemişti. Erdoğan, "F-16 meselesi şu anda hâlâ masada, ortada yine bir oyalama taktiği gidiyor" demişti.

Türkiye ile ABD arasında F-16 meselesi

F-16'ların satışı ve modernizasyonu Türkiye ile ABD arasındaki tartışmalı konular arasında bulunuyor. Türk hükümetinin 2017 yılında Rus hava savunma sistemi S-400'leri satın almasının ardından ABD hükümeti Türkiye'yi F-35 programından çıkarttı. NATO müttefiki olarak F-35 programının geliştirilmesinde yer alan Türkiye'nin, 100 adet F-35 satın alması öngörülüyordu.

Türkiye'nin ABD'ye F-35 savaş uçakları için ödediği 1,4 milyar doların geri ödenmemesi ihtimaline karşı alternatif arayışına giren Ankara, geçen yılın sonunda Lockheed Martin üretimi 40 adet F-16 satın alınması ve mevcut 80 uçağın modernizasyonu için gereken ekipman için ABD'ye başvuruda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Mart ayında Kongre'ye gönderdiği mektupta ise Türkiye'ye F-16 tedarik edilmesinin ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağını ve uzun vadede NATO'nun bütünlüğüne hizmet edeceğini belirtti. ABD'nin yabancı ülkelere silah satışında Kongre kritik bir öneme sahip.

Geçen yıl sonbaharda ABD'de Temsilciler Meclisi'nin 11 üyesi, Biden yönetimine gönderdikleri mektupta Türkiye'ye F-16 satılmaması için çağrıda bulunmuş, olası bir satışın ise Kongre'de veto edileceğini savunmuştu.

Reuters, dpa, DW/JD, EC

 

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