 ABD seçiminde gözler Pennsylvania’da | DÜNYA | DW | 05.11.2020

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DÜNYA

ABD seçiminde gözler Pennsylvania’da

ABD başkanlık seçimlerinde sonucun merakla beklendiği kilit eyaletlerden Pennsylvania’da kazanan ismin perşembe günü içinde netleşebileceği açıklandı. Biden bu eyaleti alırsa başkanlığı da kesinleşmiş olacak.

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ABD başkanlık seçimlerinde sonucun merakla beklendiği eyaletlerden Pennsylvania’da kazanan ismin perşembe günü yerel saatle akşama doğru (Avrupa saatine göre cuma sabahı) netleşebileceği açıklandı. CNN televizyonuna bir açıklama yapan Pennsylvania Eyalet Bakanı Kathy Boockvar sonucun netleşmesinin "kesinlikle" mümkün olduğunu söyledi. Boockvar oyların "ezici bir çoğunluğunun" perşembe akşam saatlerine doğru sayılmış olabileceğini söyledi. Boockvar sayılmayı bekleyen oy sayısını yaklaşık 550 bin olarak ifade etti.

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump şu anda 110 bin oy ile Pennsylvania'da seçim yarışını Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın önünde götürüyor. Biden, aradaki farkı kapatması ve Trump'ı geçmesi halinde başkan seçilmeyi de garantilemiş olacak. Boockvar sayılmayı bekleyen oyların büyük kentlerden beklendiğini, sadece 100 bininin Demokrat Parti'nin kalesi sayılan Philadelphia'dan geldiğini söyledi. Oyların yüzde 92'sinin sayıldığı Pennsylvania'da Trump yüzde 50,2'lik Biden ise yüzde 48,5'lik oy oranına sahip.

Pennsylvania sonucu Biden için belirleyici olabilir

AP'nin seçim projeksiyonuna göre 264 seçici kurul delegesine sahip olan Biden'ın yarışı kazanması için sadece 6 delegeye ihtiyacı var. Pennsylvania'da ise kazanılacak delege sayısı 20. Trump'ın eyaleti alması halinde ise gözler  Nevada, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerine  çevrilecek. Biden’ın bu eyaletlerden birini alması başkan olması için yetiyor. Trump’ın ise başkan seçilebilmek için tüm bu eyaletleri kazanması gerekiyor.

Joe Biden

Joe Biden

CNN ve New York Times'ın seçim projeksiyonuna göre 11 delegenin bulunduğu Arizona eyaletinde sonucu kestirmek henüz mümkün değil. Buna göre Biden'ın 253 delegesi bulunuyor. Ancak bu durumda da Pennsylvania'yı alması halinde Biden yarışı önde tamamlamış oluyor.

Bugün attığı tweetlerde  "Sayımı durdurdurun” ve "Sahtekarlığı durdurun” diyen Trump "Pennsylvania'da büyük yasal galibiyet” kazandığını savundu. Michigan ve Georgia eyaletlerinde Trump'ın avukatlarının sayımın durdurulması yönünde yaptığı itirazlar reddedildi.

AFP, dpa / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

 

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