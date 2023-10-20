ABD savaş gemisi Yemen'den atılan füzeleri düşürdü

ABD'nin Kızıldeniz'deki bir savaş gemisi, Yemen'den İsrail yönünde fırlatılan üç füzeyi vurarak düşürdü. Bu, ABD ordusunun son çatışmalarda İsrail'i savunmak için açtığı ilk ateş oldu.

Ortadoğu'da İsrail ile Hamas'ın Gazze'deki çatışmalarıyla yükselen gerilime Yemen de dahil oldu.

Pentagon, Kızıldeniz'deki bir ABD savaş gemisinin, Yemen'den İsrail yönünde fırlatılan üç füzeyi vurduğunu açıkladı. Bu, ABD ordusunun son çatışmalarda İsrail'i savunmak için açtığı ilk ateş oldu.

Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, gazetecilere yaptığı açıklamada, USS Carney gemisi tarafından vurulan füzelerin Yemen'deki Husi güçlerince fırlatıldığını söyledi.

Ryder, "potansiyel olarak İsrail'deki hedeflere fırlatılan" füzelerin tam olarak nereyi hedeflediğine dair incelemelerinse tamamlanmadığını ifade etti.

Associated Press'e konuşan bir ABD yetkilisi, Kızıldeniz üzerinde düşürülen füzelerin hedefinin USS Carney gemisi olduğunu düşünmediklerini söyledi.

Sözcü Ryder, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Husiler, Yemen'in başta kuzey bölgesi olmak üzere geniş bölümünde kontrolü elinde bulunduruyor. Gazze'deki Hamas gibi Yemen'deki Husiler de İran tarafından destekleniyor.

Pentagon Sözcüsü Ryder, ABD'nin Ortadoğu'daki savunma kabiliyetlerini gerektiğinde bölgedeki ortaklarını korumak için kullanmaya hazır olduğunu vurguladı.

Ryder, Gazze'de Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırısıyla alevlenen çatışmaların yayılmasının engellenmesi ve gerginliğin bölgesel anlamda tırmanmasının önüne geçilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Irak ve Suriye'deki ABD üslerine saldırılar

Pentagon sözcüsü Ryder, son günlerde ABD'nin Suriye ve Irak'taki askeri üslerini hedef alan saldırı ve saldırı girişimleri hakkında da bilgi verdi.

Önceki gün Suriye'deki ABD güçlerini hedef alan iki İHA'dan birinin hafif yaralanmalara neden olduğu, diğerininse havada vurularak imha edildiği açıklandı.

Aynı gün Irak'taki Ayn el Esad hava üssünde ise yanlış alarm sırasında kalp krizi geçiren bir sivil çalışan hayatını kaybetti.

Irak polisi, Bağdat havalimanı yakınlarındaki bir ABD üssüne de dün roket saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

DW,rtr,AP,dpa/CÖ,HS

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