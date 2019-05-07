ABD: Sağlıklı bir Türk demokrasisi herkesin çıkarına

Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilerek, yenilenmesi kararına ilişkin olarak ABD'den açıklama yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, doğrudan YSK'nın adını almadan yaptığı açıklamasında "Sağlıklı bir Türk demokrasisi Türkiye'nin ve ABD'nin de aralarında olduğu ortaklarının çıkarınadır" dedi ve "istikrarlı, müreffeh ve güvenilir bir müttefikliği sağlamaya yardım eder" ifadesini kullandı.

Sözlerine devam eden Dışişleri Sözcüsü, "Seçim sürecinin, katılan tüm tarafların saygı duyduğu ve bu sayede seçmenin sonuçları kabul edeceği özgür, adil ve şeffaf bir ortamda gerçekleşmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

YSK iptal etmişti

Türkiye'deki 31 Mart yerel seçimlerindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu önde gelerek AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın ortaya attığı usulsüzlük tartışmları ışığında mazbatasını almıştı.

Ancak AKP'nin yaptığı "olağanüstü itiraz" süreci Pazartesi günü YSK tarafından karara bağlanmış ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran'da tekrarlanması kararı alınmıştı.

YSK'nın seçimleri yenileme kararı üzerine Türkiye'de muhalefet partilerinin yanı sıra, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok devlet kaygılarını dile getirmişti.

DW,AFP/ÇÖ,JD

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