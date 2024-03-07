ABD ordusu Gazze'ye yardım limanı kuracak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın, Gazze Şeridi'nde sivil halka deniz yoluyla yardım göndermek için orduya bir liman kurma talimatı verdiği öğrenildi. Hükümetin üst düzey bir temsilcisi Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden'ın "bu akşam yapacağı ulusa sesleniş konuşmasında" bunu duyuracağını belirtti.

Açıklamaya göre büyük gemilerin yanaşabileceği bir iskelenin bulunacağı liman bölgeye gıda, su, ilaç ve temel ihtiyaç maddelerinin nakledilmesini sağlayacak. Liman sayesinde yüzlerce tırlık yardım malzemesi bölgeye gönderilebilecek. Malzemeler Kıbrıs üzerinden bu limana ulaştırılacak. Plana ABD ordusunun yanı sıra ABD'nin müttefiklerinden ve ortaklarından oluşan bir koalisyon da dahil olacak.

Joe Biden Fotoğraf: Jim LoScalzo/ZUMA Wire/IMAGO

2 milyon 200 bin kişi açlıkla mücadele ediyor

ABD Ordusu bugün bu hafta içinde üçüncü kez nakliye uçaklarıyla Gazze Şeridi'ne havadan paraşütle yardım attı. Ancak havadan gönderilen yardımlar Gazze Şeridi'ndeki ihtiyacı karşılamaktan bir hayli uzak. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın (WFP) açıklamasına göre bölgede yaşayan 2 milyon 200 bin kişi açlıkla karşı karşıya.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Pat Ryder geçen haftalarda yaptığı açıklamada yardımların ulaştırılması için bir deniz koridoru açılması imkanının incelendiğini söylemişti. Ryder ABD hükümetinin İsrail ile yardımların Gazze Şeridi'ne daha çabuk ulaştırılabilmesi için görüşme halinde olduğunu belirtmişti. Çarşamba günü de Haaretz gazetesi İsrail'in savaşın başlamasından beş ay sonra ilk kez yardımların Gazze Şeridi'ne deniz yoluyla ulaştırılmasına izin vereceğini yazmıştı.

7 Ekim tarihinde radikal İslamcı Hamas'ın bin 200'den fazla insanın öldüğü saldırılarına yanıt olarak İsrail'in Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırılarda Gazze Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre en az 30 bin 800 kişi hayatını kaybetti.

dpa,AFP / EC,ET

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