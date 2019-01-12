ABD Meksika sınırındaki askerlerin görev süresini uzattı

ABD Savunma Bakanlığı, göçmenlerin yasa dışı yollardan girişlerini engellemek üzere Meksika sınırında görev yapan askerlerin ve Sahil Güvenlik birimlerinin görev süresinin Eylül sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon aktif görev yapan askerlerin ve Sahil Güvenlik birimlerinin Meksika sınırındaki görevine Eylül sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. Pentagon yaptığı açıklamada ABD'nin Meksika sınırındaki birliklerin 31 Ocak'ta dolan görev süresini uzatma kararının, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan tarafından imzalandığı bildirildi.
Bu görev, istifa eden bakan Jim Mattis tarafından 31 Aralık tarihine kadar uzatılmıştı. Sınırda yaklaşık 2 bin 350 askerin görev yaptığı belirtildi.
Sınırdan yasadışı göçmen girişini önlemek isteyen Başkan Donald Trump, Kasım ayında yapılan Kongre seçimlerinden önce, Ekim ayında kaçak göçle mücadele kapsamında birliklerin sınıra konuşlandırılması emrini vermişti.
Son aylarda Orta Amerika ülkelerinden kaçan binlerce göçmen ABD'ye girebilmek için sınıra varmaya çalışıyor. Kongre'deki muhalif Demokrat üyeler gibi bazı emekli askerler de Trump'ın bu adımını siyasi bir gösteri olmakla eleştiriyor. Bakanlık, güvenlik görevi sırasında hava desteği sağlamaya da devam edeceğini bildirdi.
Reuters, AFP/SSB,GA
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ABD Başkanı Trump'ın, çocuk yaşta yasadışı şekilde ABD'ye giren göçmenleri korumma programına son vermesi yargı tarafından engellendi.Mahkeme karşı davalar sonuçlanana kadar 'programa devam' dedi. (10.01.2018)