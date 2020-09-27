 ABD mahkemesi: Halkbank soruşturmadan muaf değil | DÜNYA | DW | 02.10.2020

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DÜNYA

ABD mahkemesi: Halkbank soruşturmadan muaf değil

ABD'nin İran'a yaptırımlarını delmek suçlamasıyla New York'ta açılan davada Halkbank'ın iddianamenin reddi talebi kabul edilmedi. Mahkeme, Halkbank'ın ABD'deki adli soruşturmadan muaf olduğu iddiasını geri çevirdi.

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Halkbank'ın ABD'nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla yargılandığı davada yargıç Richard Berman,  iddianamenin reddi yönündeki talebi kabul etmedi. 

New York Güney Bölge Federal Mahkemesi Yargıcı Berman, 16 sayfalık açıklamasında mahkemenin Halkbank'ın iddianamenin reddi talebini neden kabul etmediğini detaylı bir şekilde açıkladı.

FinCEN Files / Halkbank, Ankara

Berman, Halkbank'ın Yabancı Egemen Dokunulmazlık Yasası (FSIA) uyarınca ABD'deki soruşturmadan muaf olduğuna dair iddiasını redderek yasanın cezaî takibatlarda dokunulmazlık sağlamadığını belirtti.

Yargıç Berman, Halkbank'ın ABD finansal sistemi üzerinden 1 milyar dolar kara para aklandığı iddialarına atıfta bulunarak yasadaki "ticari faaliyette bulunulmaması şeklindeki istisnaî durumunun Halkbank için geçerli olmadığını" de vurguladı.

Halkbank'a yönelik suçlamalar neler?

ABD'li savcılar, Halkbank'ı İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki paravan şirketler üzerinden milyarlarca dolarlık bir sistem kurarak ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesine yardımcı olmakla suçlanıyor.

Halkbank ayrıca 1 milyar doları ABD hesaplarından olmakla birlikte İran'ın 20 milyar dolar fonu gizlice transfer etmesine yardım etmekle suçlanıyor.

Ekim 2019’da hazırlanan iddianamede Halkbank hakkında banka dolandırıcılığı, komplo ve kara para aklama dahil bankaya yöneltilen altı suçlama bulunuyor. Halkbank tüm suçlamaları reddediyor.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, ABD'deki tutukluluğu sona erdikten sonra Türkiye'ye dönmüştü

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, ABD'deki tutukluluğu sona erdikten sonra Türkiye'ye dönmüştü

Bir sonraki duruşma 1 Mart 2021 tarihinde yapılacak.

Yargıç Berman'ın baktığı ve aynı mahkemede görülen ayrı bir davada Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla yargılanarak suçlu bulunmuştu. Yaptırımların delinmesine aracılık ettiğini kabul eden İranlı Rıza Sarraf ise tanık olmuştu.

Halkbank, Mart 2020 tarihinden önceki duruşmalara "mahkemenin yargı yetkisi" olmadığı gerekçesiyle katılmayı reddediyordu. Reddi hakim talebinde bulunan Halkbank'ın bu itirazları hem federal hem de temyiz mahkemesi tarafından kabul edilmemişti.

Reuters, DW/SSB,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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Halkbank ABD’de aleyhindeki tüm suçlamaları reddetti

İran’a yaptırımlarını delmek suçlamasıyla New York’ta açılan davada daha önceki duruşmalara katılmayı reddeden Halkbank, ilk kez mahkemede temsil edildi. Banka tüm suçlamaları reddetti.  

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ABD mahkemesi: Halkbank soruşturmadan muaf değil

ABD'nin İran'a yaptırımlarını delmek suçlamasıyla New York'ta açılan davada Halkbank'ın iddianamenin reddi talebi kabul edilmedi. Mahkeme, Halkbank'ın ABD'deki adli soruşturmadan muaf olduğu iddiasını geri çevirdi.  

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