ABD Kuzey Akım 2 projesindeki şirketlere yaptırım planlıyor

Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından gaz taşınmasını öngören Kuzey Akım 2 projesi konusunda ABD Enerji Bakanı Rick Perry projeye dahil olan şirketlere "çok uzak olmayan bir gelecekte" yaptırım uygulamayı düşündüklerini söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada projeye yaptırım uygulanmasının Moskova ve Avrupa başkentlerinde kabul edilmeyecek haksız rekabete neden olacağı belirtildi.

Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Volodimir Selenski'nin yemin törenine katılmak için Kiev'de bulunan ABDli bakan "Kuzey Akım 2'ye ABD'de muhalefet halen canlıdır" şeklinde konuştu.

Bakan Perry "ABD Senatosu bir yasa geçirecek, Beyaz Saray bu yasayı onaylayacak. Bu yasa Başkan'a gidecek, O da bunu onaylayacak ve bu Kuzey Akım 2'ye yaptırım uygulayacak" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu (haksız ABD rekabeti girişimi) sadece bizim için değil, birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesi için de kabul edilemez" şeklinde konuştu.

Proje eleştiriliyor

Baltık Denizi'ne inşa edilen ve doğrudan Almanya'ya ulaşması planlanan proje Rusya'ya karşı artacak gaz bağımlılığı nedeniyle ABD'nin yanı sıra Polonya dahil birçok Doğu Avrupa ülkesi tarafından eleştiriliyor. Proje AB içinde de tartışma yaratıyor.

Avrupa Parlamentosu da, proje hayata geçirildiği takdirde AB'nin tek bir doğalgaz sevkiyatçısına ve onun siyasi açıdan zorlu yönetimine bağımlı duruma geleceği gerekçesiyle, inşaatın durdurulmasını talep ediyor.

ABD, Rus gazına alternatif olarak, Avrupa'ya Amerikan şirketleri tarafından tedarik edilecek sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) satılmasını öneriyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Aralık ayında yaptığı açıklamada ABD'nin Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle yaşanan sorunun çözümü için yaptırım yolunu seçmesi halinde bunun yanlış bir tercih olacağını söylemişti.

Maas ayrıca, Avrupa'nın enerji politikasıyla ilgili meseleler konusunda kararın ABD'de değil, Avrupa'da verilmesi gerektiğini belirtmişti.

Reuters/SSB, GA

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