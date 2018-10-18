 ABD Kudüs′teki başkonsolosluğunu büyükelçilikle birleştirdi | DÜNYA | DW | 04.03.2019

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DÜNYA

ABD Kudüs'teki başkonsolosluğunu büyükelçilikle birleştirdi

ABD Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının ardından Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren Başkonsolosluğu'nu büyükelçilikle birleştirme kararı aldı.

Israel US-Konsulat in Jerusalem (picture-alliance/Maxppp/Kyodo)

ABD Dışişleri Bakanlığı medyada yer alan haberlerin ardından açıklama yaptı. Açıklamada ABD'nin Kudüs Başkonsolosluğu ile ABD Kudüs Büyükelçiliği'nin bugünden itibaren tek bir diplomatik misyon olacağı belirtildi. Bugüne dek bağımsız olarak Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki işlerden sorumlu olan konsolosluk gelecekte Filistin İlişkileri Birimi adıyla Kudüs'e taşınan ABD Büyükelçiliği içinde hizmet verecek.

Washington, Kudüs başkonsolosluğunun kapatılması kararını, ABD'nin yurtdışındaki diplomatik temsilciliklerinin etkinliğinin artırılmasıyla gerekçelendirdi. Diplomatik ve konsolosluk işleri ve hizmetlerinin aynı şekilde sürdürüleceği belirtildi. Amerikan yönetimi ayrıca bu değişikliğin ABD'nin Filistin bölgelerinde izlediği siyaset ve ABD'nin Kudüs'ün nihai statüsü hakkındaki politikasını değiştirdiği anlamına gelmediğini de belirtti.

ABD yönetimi birleştirme kararını geçen yıl ekim ayında açıklamış ancak bir tarih belirtmemişti. Gazze Şeridi'nin kontrolünü elinde bulunduran Hamas ABD'nin kararını eleştirdi. Yapılan yazılı açıklamada, "birleştirme kararınının bağımsız bir Filistin devleti düşüncesinin yok edilmesini hedeflediği" iddia edildi. 

ABD geçen yıl ekim ayında aldığı bir kararla Kudüs'te sadece Filistinlilere hizmet veren başkonsolosluğun Filistin İlişkileri Birimi adıyla Kudüs'e taşınan ABD Büyükelçiliği içinde hizmet vereceğini açıklamıştı.

ABD, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan Başkan Donald Trump'ın verdiği kararla Tel Aviv'deki büyükelçiliğini uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen bu kente taşımıştı. Kudüs'teki büyükelçiliğin resmi açılışı 14 Mayıs'ta yapılırken, açılış töreni Gazze Şeridi'nde yoğun protesto gösterilerinin eşliğinde gerçekleşmişti.

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ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği törenle açıldı

dpa, rtr / HT, EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği törenle açıldı  

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