ABD konsolosluk görevlisine 8 yıl 9 ay hapis cezası

Türk işçiler Malta’da mahsur kaldı

Çalışmak için Türkiye’den Malta’ya giden 80 işçi, 19 gündür grevde. Uçuşlar kapalı olduğu için Türkiye’ye de dönemediklerini belirten işçiler, ‘Sesimizi ne Türkiye ne de Malta yetkililerine duyurabildik’ diyor.