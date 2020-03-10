 ABD konsolosluk görevlisine 8 yıl 9 ay hapis cezası | TÜRKİYE | DW | 11.06.2020

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TÜRKİYE

ABD konsolosluk görevlisine 8 yıl 9 ay hapis cezası

"FETÖ" soruşturması kapsamında Ekim 2017'de tutuklanan Metin Topuz’a "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

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"Fetullahçı Terör Örgütü" (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla tutuklu yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Metin Topuz, "FETÖ ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatı tespit edildiği" iddiasıyla 25 Eylül 2017’de gözaltına alındıktan sonra 4 Ekim 2017 tarihinde tutuklanmıştı.

ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davanın duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Metin Topuz suçlamaları reddederek beraatini talep etti. Topuz'un savunmasının ardından karar açıklandı. Topuz'a "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme ayrıca Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un yargılanması, Türkiye ile ABD arasında gerginlik yaratmıştı.

DHA,DW / SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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