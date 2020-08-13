ABD Kongresi'nden Türkiye'ye yaptırımlara yeşil ışık

ABD Kongresi'nin iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senato, ABD'nin 2021 yılı savunma bütçesi için hazırlanan 4 bin 500 sayfalık yasa tasarısı üzerinde anlaşmaya vardı. ABD Başkanı Trump'ın 30 gün içinde imzalaması gereken tasarıda, Türkiye'ye de Rusya'dan S-400 tipi hava savunma sistemi satın aldığı için yaptırım uygulanması öngörülüyor.

Ulusal Savunma Yetkilendirilme Yasası'nda (NDAA) ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) uyarınca S-400'ün satın alınmasında rol oynayan kişilere yaptırım uygulanması isteniyor. Tasarıda CAATSA'da yer alan 12 yaptırımdan 5'inin belirlenecek kişiler için uygulanması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Buna göre de yaptırım uygulanacak kişilerin ABD'deki banka hesapları ve mal varlıklarının dondurulması, ABD'ye girişine yasak getirilmesi ve ABD'deki banka ve kuruluşlarla iş yapmasının yasaklanması söz konusu olacak.

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ABD'de en son 60 yıl önce Kongre'den gelen böyle bir yasa tasarısı Başkan tarafından veto edilmişti.

ABD ile Türkiye arasındaki S-400 gerginliği

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına karşı çıkan ABD, bu sistemin NATO sistemleriyle uygun olmadığını gerekçe göstererek Ankara'yı uyarmıştı.

Ankara'nın S-400'lerden vazgeçmemesi üzerine ABD, Türkiye'yi savunma sistemi F-35 programından çıkarmış ve S-400'lerin kullanılmaya başlaması durumunda da yaptırımla tehdit etmişti.

S-400'lerin Türkiye'ye sevkiyatını geçen yıl yapılmıştı

Türkiye ve Rusya, 2 milyar 500 milyon dolarlık S-400 anlaşmasını 2017'de imzalamış, Haziran 2019'da da hava savunma sistemleri Türkiye'ye nakledilmişti. S-400 hava savunma sistemi geçen Ekim ayında da deneme atışları yapılarak aktive edildi.

Amerikan askerlerinin Almanya'dan çekilme planı da engelleniyor

Kabul edilen NDAA'da ABD askerlerinin Almanya'dan çekilmesi planına da karşı çıkılıyor. Almanya'nın ABD'yi NATO'ya karşı mali yükümlülüklerine yerine getirmemekle suçlaması üzerine Trump, Almanya'ya tepki olarak Almanya'daki Amerikan askerlerinin üçte birini çekeceğini açıklamıştı.

Ancak kabul edilen yasa tasarısında, Trump'ın bu planı engellenerek ABD Savunma Bakanı'ndan askerlerin Almanya'dan çekilmesinin ABD'nin çıkarına olup olmadığı konusunda Kongre'ye bir rapor sunması isteniyor.

Tasarıda Almanya'nın güçlü bir NATO ortağı olduğuna dikkat çekilerek Almanya'da 34 bin Amerikan askerinin bulunmasının Rusya'nın askeri saldırganlıklarına ve Avrupa'daki nüfuzunu genişletme çabalarına karşı önemli bir caydırıcı etki yarattığı vurgulanıyor.

Reuters,AP,dpa/HS,GA

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