ABD, Kabil'deki saldırıda sivillerin öldüğünü kabul etti

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Ağustos ayı sonunda Afganistan'ın başkenti Kabil'de insan hava aracı ile düzenledikleri saldırıda sivillerin hayatını kaybettiğini kabul etti. ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Cuma günkü basın toplantısında McKenzie, Kabil'de düzenlenen hava saldırısını "trajik bir hata" olarak nitelendirerek, özür diledi.

CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie

Operasyon sırasında Kabil havalimanındaki ABD güçlerine yönelik bir tehdidin engellenmiş olduğunu düşündüğünü belirten McKenzie, "Yaptığımız araştırma, hava saldırısının trajik bir hata olduğu sonucuna vardı" şeklinde konuştu.

Yapılan incelemelere göre saldırıda yedisi çocuk olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden McKenzie, saldırıda hedef alınan aracın ve ölen kişilerin ABD güçleri için doğrudan bir tehdit oluşturmasının veya IŞİD'in Afganistan'daki uzantısı IŞİD-K ile bağlantılı olmasının ihtimal dışı olduğunu kaydetti.

Saldırı hakkında bilgi veren McKenzie, saldırı öncesinde söz konusu aracın sekiz saat boyunca takip edildiğini ve havalimanı yönünde ilerlemesinden kaygı duyulduğunu belirtti. Yapılan hata nedeniyle özür dileyen McKenzie, "Komutan olarak trajik sonuçları olan bu saldırının sorumluluğunu üstlendiğini" söyledi. McKenzie bir soru üzerine hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat ödenmesinin de gündemde olduğunu sözlerine ekledi.

Savunma Bakanı özür diledi

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini ileterek, "Özür diliyoruz ve bu korkunç hatadan ders çıkarmak için çaba gösteriyoruz" dedi. Bakan Austin, gelecekte insansız hava aracı ile düzenlenecek hava saldırılarında bu tür hataların tekrarlanmaması için yapılması gereken değişikliklerin incelenmesi talimatını verdiğini ifade etti.

Uluslararası güçlerin Afganistan'dan çekilmeye başlaması ile birlikte radikal İslamcı Taliban ülkede yeniden kontrolü sağlamıştı. Afganistan'daki Batılı ülke vatandaşlarının ve korunmaya muhtaç Afganların ülkeden ayrılabilmesi için Kabil havalimanında başlatılan tahliye operasyonu sırasında düzenlenen saldırıda 13'ü ABD askeri olmak üzere 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

IŞİD-K'nın saldırıyı üstlenmesinin ardından ABD, IŞİD-K savaşçılarını hedef almış, Kandahar'da insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda terör örgütünün iki üst düzey yöneticisinin öldürüldüğünü duyurmuştu. ABD güçleri, Kabil'de yine IŞİD-K'ya ait olduğu düşünülen bir araca 29 Ağustos'ta insan hava aracı ile saldırı düzenlemiş, bu şekilde bir terör saldırısının engellendiği öne sürülmüştü. ABD ordusu tarafından yapılan ilk açıklamada, araçta "çok miktarda patlayıcı madde" olduğu ifade edilmişti. Medyaya yansıyan haberlerde saldırıda sivillerin öldüğü bildirilmiş, bunun üzerine ABD olayla ilgili inceleme başlatacağını duyurmuştu.

dpa, Reuters/JD, BÜ

© Deutsche Welle Türkçe