ABD Kaşıkçı cinayetiyle ilgili istihbarat raporunu açıkladı

ABD'de Biden yönetimi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'deki ölümüyle ilgili istihbarat raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Raporda Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de girdiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve cesedinin parçalara ayrılması olayının Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştirildiği değerlendirmesinde bulunuluyor.

Raporda, veliaht prensin 2017 yılından beri Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istihbarat operasyonları üzerinde tam kontrole sahip olduğuna işaret edilerek Suudi yetkililerin kendisinin bilgisi dışında bu tarz bir operasyon gerçekleştirmesinin büyük ölçüde olanaksız olduğu belirtildi.

Kaşıkçı'nın "kaçırılması ya da öldürülmesinin" veliaht prensin onayıyla gerçekleşmiş olacağına işaret edilen raporda, operasyona katılanlar ve talimat verenlerin operasyonun Kaşıkçı'nın ölümüyle sonuçlanacağını başından bilip bilmediklerinin ise belirsizliğini koruduğu kaydediliyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz

Biden Kral ile görüşmüştü

Raporun açıklanması öncesinde ABD Başkanı Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile Perşembe gecesi ilk kez bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmenin ülke yönetimini devralmış olan 35 yaşındaki veliaht prens ile yapılmaması dikkat çekmişti.

Veliaht Prens uluslararası baskı karşısında olayın tüm sorumluluğunu Suudi Arabistan olarak üstlenmiş ama kişisel olarak sorumluluk almamıştı.

Biden yönetimi, Donald Trump döneminde tamamlanan raporun gizliliği kaldırılmış bölümlerinin kamuoyuna sunulması talimatını vermişti. Suudi yönetimiyle yakın ilişkileri bulunan eski başkan Trump, bu nedenle olayın üstüne yeterince gitmemekle eleştiriliyordu.

ABD ve Türk istihbaratının kanıtları

Amerikan istihbaratının elindeki en önemli belgelerden birinin veliaht prensin, ABD'de büyükelçi olan kardeşi Halid bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesi olduğu biliniyor. Veliaht Prens'in görüşmede kardeşinden, Kaşıkçı'yı nikah işlemleri için gerekli belgeleri almak üzere İstanbul'daki Başkonsolosluğa yönlendirmesini istediği medyaya yansımıştı.

Türk istihbaratının elindeki Başkonsolosluk içinden elde edilen ses kayıtlarının da önemli kanıtlar arasında olduğu biliniyor. Bu kayıtların yardımıyla Kaşıkçı'yı öldüren ekiptekilerin kimlikleri tespit edilebilmiş ve Riyad ile yaptıkları konuşmalar kayda geçmişti. Tüm aramalara rağmen Kaşıkçı'nın cesedine ulaşılamamıştı.

Uluslararası baskı eşliğinde Suudi Arabistan'da yapılan yargılamada ismi açıklanmayan beş sanık idam cezasına, üç kişi de ağır hapis cezalarına çarptırılmıştı. Dokuz ay sonra idam cezaları 20 yıla varan hapis cezalarına çevrildi.

dpa,rtr/BK,EC

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