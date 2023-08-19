ABD Kıbrıs'a silah ambargosu uygulamama kararını uzattı

ABD, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne 2024 mali yılında da silah ambargosu uygulamama kararı aldı. Alınan karar, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

ABD, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne silah ambargosu uygulamama kararını bir yıl daha uzattı. Alınan karar, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

ABD, 1987 yılından beri yürürlükte olan silah ambargosunu kaldırma kararını ilk olarak 2020'de almıştı. Ambargoyu bazı koşullara bağlı olarak bir seneliğine kaldıran ABD, kararın her yıl gözden geçirileceğini açıklamıştı. Bu koşullar ABD Kongresi'nin 2019 yılında kabul ettiği, "Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasası'nda" yer verildiği şekilde, "Kıbrıs'ın kara para aklamayla mücadele düzenlemelerini uygulaması ve Rus askeri gemilerinin Kıbrıs limanlarına erişiminin engellenmesi" başlıklarını içeriyor.

Sözcü Miller'ın açıklamasında, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2024 mali yılında ihracata, yeniden ihracata ve savunma malzemelerinin transferlerine onay verilmesine imkân tanınması için gerekli şartların Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından yerine getirildiğini belirleyip Kongre'ye bildirmiştir" denildi.

Koşullara uygunluğun yıllık olarak değerlendirildiğini hatırlatan Miller, bu tespit ve bildirimin sonucunda da Blinken'ın 2024 mali yılı için Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yönelik savunma ticareti kısıtlamalarını kaldırdığını açıkladı.

Miller, söz konusu tespitin bir değişikliği temsil etmediğinin, "2023 mali yılına ilişkin belirlemenin yeniden belgelendirilmesi" olduğunun altını çizdi.

ABD, Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemeleri'ni (ITAR) yeni politikayı yansıtacak ve 1 Ekim 2023 itibarıyla geçerli olacak şekilde değiştirecek.

ABD, 1987 yılında adanın yeniden birleşmesine katkı sağlaması amacıyla Kıbrıs'a silah ambargosu uygulamaya başlamıştı.

"Hassas dengeleri gözetme" çağrısı

ABD'nin aldığı karara Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığından tepki geldi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Yönetimi'nin, tüm çabalarımıza rağmen adadaki hassas dengeleri bozma pahasına, Kıbrıs Rum tarafının silahlanmasını destekleyen tutumunun hız kazanarak devam etmesini kabul etmek mümkün değildir. Bu hamle, Rum tarafının bir çok ülkeyle askeri işbirliğini arttırdığı bir dönemde, ABD Yönetimi'nin ada ve bölge istikrarına verdiği önemle ilgili samimiyetini bir kez daha sorgulamamıza neden olmuştur" denildi.

Bakanlık açıklamasında, "ABD'nin her vesileyle Rum tarafı ile 'ortaklık ve işbirliği' kisvesi altında, savunma alanında hız kazanan kışkırtıcı adımlarını desteklemekten kaçınmaya ve ada ile bölgedeki hassas dengeleri gözetmeye bir kez daha davet ediyoruz" çağrısı yapılırken "Bu eylemler karşısında, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak amacıyla atılması gereken tüm adımları, her zaman olduğu gibi Anavatan Türkiye ile birlikte atmaya devam edeceğimizi yineleriz" ifadesine yer verildi.

DW/CÖ,JD

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