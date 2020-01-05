ABD İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize vermedi

ABD ve İran arasında ABD'nin Bağdat'a düzenlediği hava saldırısında İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürmesinin ardından başlayan gerilim devam ediyor. Son olarak ABD basınında yer alan haberlerde ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e perşembe günü New York'ta yapılacak Birlemiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısı için vize vermediği bildirildi.

1947 tarihli BM "merkez anlaşması" gereğince ABD'nin yabancı diplomatların BM'ye genel olarak erişimine izin vermesi gerekiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı konu ile ilgili sorulara cevap vermezken, BM Sözcüsü Stephane Dujarric de konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı. İran'ın BM misyonu, "Basındaki haberleri gördük ancak Dışişleri Bakanı Zarif'in vizesi ile ilgili olarak ne ABD'den ne de BM'den henüz resmi bir bildirim olmadı" açıklamasında bulundu.

Zarif ABD'yi eleştirecekti

Zarif'in BM Şart'ını savunmak için perşembe günü yapılacak toplantıya katılması ABD-İran gerginliği başlamadan önce planlanmıştı. Ancak BM Güvenlik Konseyi toplantısı Süleymani'nin öldürülmesinden sonra Zarif'e ABD'yi eleştirmek için uluslararası bir platform sunmuş olacaktı.

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin cenaze töreni

İran'ın BM Elçisi Macid Takth Ravançi Süleymani'nin öldürülmesi ile ilgili olarak "uluslararası hukukun temel ilkelerini ve özellikle BM Şartını ihlal eden devlet terörünün açık bir örneğidir, suçtur" ifadelerini kullandı.

Zarif en son New York'a Eylül ayında BM'de dünya liderleri toplantısına katılmak için ABD'nin kendisini yaptırım listesine almasından sonra gitmişti. ABD Zarif'i "İran dini liderinin gündemini uygulaması" nedeniyle yaptırım listesine almış, ABD'deki mal varlıklarını tedbir koyacağını duyurmuştu. Ancak Zarif ABD'de mal varlığı olmadığını söylemişti.

Nisan ve Temmuz aylarında da BM toplantıları için New York'a giden Zarif ve İran heyetine seyahat kısıtlaması getirilmiş, diplomatlar New York'un küçük bir alanında tutulmuştu.

Reuters / SSB, TY

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