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ABD: İsrail muhtemelen uluslararası hukuku ihlal ediyor

11 Mayıs 2024

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Amerikan silahlarını kullanırken muhtemelen uluslararası hukuku ihlal ettiği sonucuna ulaşan bir rapor yayımladı.

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ABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe BidenFotoğraf: Mandel Ngan/AFP

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki savaşta Amerikan silahlarını uluslararası insani hukuka aykırı şekilde kullandığı yönündeki değerlendirmenin "makul" olacağını belirtti. Bakanlığın konuya ilişkin raporunda, İsrail'e silah sevkiyatının durdurulmasına neden olacak "kesin bulgulara" ise ulaşılamadığı ifade edildi.

Uzun süredir beklenen rapor, ABD silahlarının uluslararası hukuka uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının incelenmesini isteyen Beyaz Saray'ın talebi üzerine hazırlandı.

ABD Başkanı Joe Biden Çarşamba günü CNN televizyonuna yaptığı açıklamada İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir harekât düzenlemesi halinde bu ülkeye artık silah tedarik etmeyecekleri uyarısında bulunmuştu.

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada da ABD'nin Refah konusundaki tutumu yinelenirken şu an için kente yönelik kapsamlı bir operasyon yürütüldüğüne dair bir işaret olmadığı belirtildi.

İsrail geçtiğimiz günlerde, abluka altındaki Gazze'den Mısır'a açılan ve savaş bölgesindeki yüz binlerce Filistinliye yönelik yardımlar için ana geçiş noktası konumunda olan Refah Sınır Kapısı'nı ve kentin doğu bölgelerini ele geçirmişti.

Refah kentine tanklar gönderen ve şehirde baskınlar düzenleyen İsrail, uluslararası tepkilere rağmen bu bölgeye yönelik kapsamlı bir kara operasyonu düzenlemeye kararlı olduğunu belirtiyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Refah kentine kapsamlı bir kara harekâtı düzenlenmeden Hamas'ın mağlup edilmesinin mümkün olmadığını savunuyor.

ABD ise 1,4 milyon sivilin sığındığı tahmin edilen kentin işgal edilmesinin İsrail'in uluslararası itibarına vereceği zararın olası askeri kazançlardan çok daha ağır basacağı uyarısında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de dün yaptığı açıklamada İsrail'in Refah'a kapsamlı bir karar operasyonu düzenlemesi hâlinde Gazze'de "müthiş bir insani felaket" yaşanabileceğini belirtirken Fransa da İsrail'e Refah'taki tüm operasyonlarını "gecikme olmaksızın" sonlandırma çağrısında bulundu.

DW,AFP/CÖ,EC

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