ABD Husileri küresel terör listesine aldı

ABD, Kızıldeniz'de yük gemilerine yönelik saldırıları nedeniyle Husileri küresel terör listesine aldı. AB ise şimdilik bu yönde bir girişimde bulunulmayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Yemen'deki Husi milislerini yeniden küresel terör listesine aldı. Beyaz Saray'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada İran destekli Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde gemilere yönelik saldırılarını sürdürmeleri nedeniyle bu yönde bir karar alındığı belirtildi.

Son zamanlarda İsrail'in güney bölgelerine de yoğun şekilde füze saldırıları gerçekleştiren Şii Husi milisleri böylece daha fazla yaptırımlara maruz kalacak.

Washington'da kararı açıklayan üst düzey bir ABD hükümet temsilcisi, "Bu saldırılar açık bir terörizm örneğidir, uluslararası hukukun ihlalidir, insan yaşam ve küresel ticaret için büyük bir tehdit oluşturuyor ve insani yardımların ulaştırılmasını tehlikeye atıyor" dedi.

ABD'de terörizm, Küresel Terör (SDGT) ve Yabancı Terörist Örgütler (FTO) olarak ayrı sınıflandırılıyor. Bu ayrım uygulanacak yaptırımlar açısından önem taşıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2021'de görev süresinin dolmasından kısa bir süre önce, dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Husileri her iki kategoriye de dahil ederek terörist olarak sınıflandırmıştı.

Ancak Pompeo'nun halefi Antony Blinken, Yemen'e insani yardım ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla kısa bir süre sonra bu kararı iptal etti.

Husiler Kızıldeniz'de gemilere saldırıyor. Fotoğraf: Houthi Military Media Center/picture alliance/dpa

İç savaş ve yoksulluk ülkesi

Nüfusunun çoğunluğu Husiler tarafından kontrol edilen bölgelerde yaşayan Yemen'de 2014 yılından bu yana iç savaş sürüyor. BM'ye göre ülkede milyonlarca insan açlık çekiyor.

Washington'dan yapılan açıklamada Husi milislerinin yeniden terör kategorisine alınması 30 gün sonra gerçekleşecek. O zamana kadar ABD hükümetinin, BM yardım örgütleri ve diğer aktörlerle birlikte özel insani düzenlemeler yapacağı kaydedildi. Bu sayede sınıflandırmayla bağlantılı yaptırımların sivil halk üzerindeki etkisinin en aza indirilmesi amaçlanıyor. Açıklamada, "Yemen halkı Husilerin eylemlerinin bedelini ödememeli" denilerek, Yemen limanlarına gıda, ilaç ve yakıt sevkiyatının devam etmesi gerektiğine işaret edildi.

ABD hükümetinin Husileri yeniden terör örgütü olarak sınıflandırma kararı söz konusu grubun Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına son vermemesi üzerine alındı.

İsrail ile İslamcı Hamas arasında Gazze'de devam eden savaşının başlangıcından bu yana milisler, İsrail bağlantılı olduğu iddiasıyla defalarca kargo gemilerine saldırdı.

Büyük denizcilik şirketleri, küresel ticaretin yaklaşık yüzde onunun gerçekleştiği Kızıldeniz rotasından uzaklaşarak, güvelik gerekçesiyle daha uzun ve maliyetli bir güzergahı tercih etmek zorunda kalıyor.

Bu nedenle ABD ve İngiltere geçen hafta Yemen'deki Husi mevzilerine saldırı düzenledi.

Öte yandan ABD'nin aksine Avrupa Birliği (AB) Husi milislerini şimdilik terör örgütü olarak sınıflandırılmayacağını duyurdu. Çarşamba günü sorulan bir soru üzerine AB Dış İlişkiler Servisi sözcüsü, İran destekli Husilerin 2022'den bu yana halihazırda AB ve Birleşmiş Milletler yaptırımlarına tabi olduğuna dikkat çekti. Sözcü, Husilerin terörist bir milis olarak kategorize edilmesinin AB için öncelikle sembolik bir değer taşıyacağını, ancak prensipte bunun uygulanmasının da nispeten zor olacağını savundu. Sözcü AB terör listesine dahil edilmenin ulusal bir mahkeme kararı ya da idari bir makamın yasaklama emrini gerektirdiğine de işaret etti.

dpa/TY,EC

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