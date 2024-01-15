ABD: Husi bölgesinden fırlatılan füze vuruldu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusu, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden bir ABD savaş gemisine fırlatılan füzeyi vurduğunu açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Pazar günü yerel saatle 16.45'te, Husilerin kontrolündeki bölgeden Kızıldeniz'in güneyinde hareket halinde olan Amerikan gemisi USS Laboon'a doğru gemisavar seyir füzesi fırlatıldığı ve bu füzenin, Yemen'in liman kenti Hudeyde yakınlarında bir Amerikan savaş uçağı tarafından vurularak imha edildiği aktarıldı. CENTCOM, olayda yaralanan olmadığı ve maddi zarar meydana gelmediğini de kaydetti.

ABD ve İngiltere, geçen Perşembeyi Cumaya bağlayan gece Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilerine yönelik saldırılarına karşılık olarak Yemen'de Husilere ait yaklaşık 30 hedefe hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıya Hollanda, Kanada, Avustralya ve Bahreyn de destek vermişti. Bir sonraki gün de ABD, Husilere ait radar tesislerinin hedef alındığı bir operasyon gerçekleştirmişti. Husi milisleri hafta sonunda saldırıların sürdüğünü öne sürmüş, ancak ABD başka bir saldırı düzenlenmediğini bildirmişti.

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan savaşta Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek olmayı amaçladıklarını belirten İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemilere saldırılar düzenlemişti. Şii Husiler kendilerini İsrail'e karşı "Direniş Ekseni" olarak bilinen oluşumun bir parçası olarak görüyor.

Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı, gemilerin güzergahında önemli bir rol oynuyor. Dünya ticaretinin yüzde 12'si Kızıldeniz güzergahı üzerinde gerçekleşiyor.

AFP,dpa / JD,ET

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