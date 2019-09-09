ABD Hazine Bakanlığı yeni yaptırımlar açıkladı

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin tarafından yapılan açıklama ile 11 Eylül saldırılarının 18. yıldönümü öncesi duyurulan yaptırımların Hamas ve İran Devrim Muhafızları gibi "geniş çaplı teröristler ve destekçilerini" kapsadığı belirtildi.

Yaptırımların Hamas, El Kaide, IŞİD ve İran Devrim Muhafızları gibi 15 lider, birey ve grubu kapsadığı ve bu gruplarla iş ilişkisi kuranların da sorumlu tutulacağı kaydedildi. Yaptırımların ABD Başkanı Donald Trump tarafından yakın zamanda güncellenen başkanlık kararnamesine dayandığı belirtildi.

Mnuchin, "11 Eylül'deki korkunç saldırılardan bu yana hükümet terörle mücadele çabalarını yeni ortaya çıkan tehditlere uyarlamak için yeniden odakladı" dedi ve ekledi: "Başkan Trump terörle mücadele kararnamesini modernize ederek, terör grupları ve liderlerinin finansman kaynaklarını hedeflediğimiz yetkilerimizi genişleterek mümkün olduğunca güçlü olmasını sağladı."

Hamas ve IŞİD bağlantılı şirketler

Yaptırımların Türkiye'de bulunan Hamas'ın finansmandan sorumlu üst düzey yöneticilerinden Zaher Jabarin'i de kapsadığı belirtildi. Jabarin'in Türkiye'de finansal bir ağ geliştirmekten sorumlu olduğu, Hamas'ın bütçesini yönettiği ve Hamas'ın Gazze ve Batı Şeria için finansman temin etmesini sağladığı belirtildi.

Hamas ile bağlantılı Redin Exchange isimli döviz bürosu ve yöneticileri ile Smart İthalat İhracat Dış Ticaret Limited Şirketi, Gaziantep'te bulunan ve IŞİD ile bağlantılı El Hebo mücevher şirketi ve El Halidi döviz bürosu ile yöneticilerinin de yaptırım kapsamına alındığı kaydedildi.

DW, Reuters/SSB, AÜ

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