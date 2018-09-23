 ABD-Güney Kore yeni ticaret anlaşması imzaladı | DÜNYA | DW | 25.09.2018

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DÜNYA

ABD-Güney Kore yeni ticaret anlaşması imzaladı

ABD ile Güney Kore arasındaki yeni ticaret anlaşması yürürlüğe girdi. ABD Başkanı Trump "karşılıklı refah artışı" sağlayacağını belirttiği anlaşmanın diğer ülkelere örnek olması gerektiğini söyledi.

USA und Südkorea schließen neues Handelsabkommen (Reuters/C. Barria)

ABD ile Güney Kore arasında yeni bir ticaret anlaşması imzalandı. Eski anlaşmanın yerini alacak olan anlaşma Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun başladığı New York'ta ABD Başkanı Donald Trump ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae İn tarafından imzalandı.

"Tarihi bir dönüm noktasından" söz eden Başkan Trump, yenilenen ticaret anlaşmasının bürokrasiyi azaltıp, her iki ülkenin refahını arttıracağını söyledi. Donald Trump, "İki ülkenin dostluk ve işbirliğine dayanan ticari ilişkilerin günümüzde ender rastlanan bir örnek" olduğunu belirtti. ABD ile Güney Kore, Başkan Trump'ın diğer ülkelerle olduğu gibi Güney Kore ile ticarette de ABD'nin açık vermesini eleştirmesi üzerine ikili ticaret anlaşmasının yenilenmesini kararlaştırmıştı.

ABD'nin dış ticaret açığına gümrük neşteri

ABD Başkanı Trump, Avrupa Birliği (AB) ile ticari ilişkilerde de ülkesinin dezavantajlı duruma düşürüldüğünü öne sürüyor ve kuralların değiştirilmesini talep ediyor. Trump'ın gündeminde Meksika ve Kanada ile imzalanan üçlü ticaret anlaşması NAFTA'nın revize edilmesi de yer alıyor. Trump ithalat vergilerini baskı aracı olarak kullanıyor.

ABD Başkanının hedefindeki en önemli ülke ise Çin. Pazartesi gününden itibaren 200 milyar dolar tutarındaki Çin menşeli ithal mallarına daha ek gümrük zorunluluğu getirildi. Çin de 60 milyar dolarlık Amerikan ithal malını daha ek gümrük tarifesi kapsamına aldı. Dünyanın en büyük iki ekonomik bölgesi arasındaki ticari anlaşmazlık Temmuz ayında Başkan Trump'ın tek taraflı aldığı kararla patlak vermişti.

DW,rtr/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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