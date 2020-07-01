 ABD Dışişleri Bakanından ″Ayasofya″ uyarısı | DÜNYA | DW | 01.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD Dışişleri Bakanından "Ayasofya" uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ayasofya'nın müze statüsünün değiştirilmesiyle ilgili Danıştay kararı öncesinde Türk hükümetine seslendi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi tartışmalarına ABD de üst düzey bir açıklamayla katıldı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek Ayasofya'nın camiye dönüştürülmemesini istedi.

Ayasofya'nın herkese açık kalması gerektiğini belirten Pompeo, farklı kültürleri barındıran tarih, gelenek ve inançların Türkiye Cumhuriyetine yaptığı katkıya ve Türk hükümetinin bu kavramlara saygı taahhüdüne işaret ederek "Türk hükümetini, bu taahhüdün bir örneği olarak, Ayasofya'nın bir müze olarak kalmaya devam etmesini ve herkes için erişilebilir olmasını sağlamaya çağırıyoruz" dedi.

Türk hükümetine Ayasofya'yı "müze olarak mükemmel bir şekilde işlettiği" övgüsünde bulunan Pompeo, statüde yapılacak bir değişikliğin Ayasofya'nın mirasını zayıflatacağı uyarısı yaptı.

Açıklamada, "ABD, Ayasofya'nın statüsünde bir değişikliğin, bu olağanüstü binanın mirasını ve modern dünyada çok ender görülebilen, farklı inanç, gelenek ve kültürler arasında çok ihtiyaç duyulan bir köprü olarak insanlığa hizmet etme özelliğini zayıflatacağı görüşündedir" ifadesine yer verildi.

Video izle 06:56

Ayasofya: Neden tartışılıyor, simgesel önemi ne?

Duruşma 2 Temmuz'da

İlk olarak 360 yılında inşa edilen kilise halk ayaklanmalarıyla iki kez yıkılmış, günümüze kadar gelen yapı ise Bizans İmparatoru I. Jüstinyen tarafından 532-537 yılları arasında inşa edilmişti. 1453’te Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u almasıyla camiye çevrilen kilise, 24 Kasım 1934'te Atatürk'ün de imzasını taşıyan Bakanlar Kurulu kararının ardından 1 Şubat 1935'ten bu yana müze olarak kullanılıyor.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın müzeye çevrilmesine ilişkin 1934'teki Bakanlar Kurulu kararının iptali için Danıştay'a başvurmuş, Danıştay 10'uncu Dairesi duruşma günü olarak 2 Temmuz'u belirlemişti.

Aynı dernek 1945 yılında müzeye dönüştürülen benzer durumdaki Kariye Müzesi'yle ilgili de Danıştay'a başvurmuş, Danıştay 10'uncu Dairesi 2019 yılı Kasım ayında açıkladığı kararda Kariye'nin müzeye dönüştürülmesine dair Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti.

AFP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Türkei Hagia Sophia in Istanbul

Bitmeyen tartışma: Ayasofya 01.07.2020

Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesi için 1934’te alınan Bakanlar Kurulu Kararı’nın iptali için açılan dava 2 Temmuz’da Danıştay’da görülecek. Peki bu tartışmalar neden sık sık gündeme geliyor?

Gazastreifen Grenze Israel Freitagsproteste

Hamas'tan İsrail'e karşı direniş çağrısı 15.06.2020

İsrail'in Batı Şeria'daki Filistin topraklarını ilhak planlarına Hamas'tan sert tepki geldi. Örgüt liderlerinden El Berdevil, tüm Filistinlileri İsrail'e karşı birleşmeye ve direnişe çağırdı.

USA Mike Pompeo

Pompeo'dan Metin Topuz kararına tepki 12.06.2020

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD İstanbul Başkonsolosluğu eski çalışanı Topuz hakkında verilen hapis cezası kararına sert tepki gösterdi. Pompeo, kararın "hızlı bir şekilde kaldırılmasını" beklediklerini ifade etti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ABD Başkanı Trump, Afganistan'daki ABD askerlerini ziyaret ederken (Fotoğraf arşivden)

Trump Rusya'nın Taliban'a para verdiği iddiası nedeniyle zorda

Rusya’nın Taliban'a ABD askerlerini öldürme karşılığında para verdiği iddiasının yankıları sürüyor. Trump’ın konudan haberdar olmadığını açıklayan Beyaz Saray şimdi de "Başkan istihbarat raporlarını okuyor" dedi.  

FOTO-GALERİ

Türkei Tabakkonsum Samsun Fabrik (Public Domain)

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi

Türk tütünü dünyada nasıl yaygınlaştı?  