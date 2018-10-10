ABD: Brunson için gizli anlaşmadan haberdar değiliz

ABD merkezli NBC haber kanalı, ABD ile Türkiye’nin ABD’li papaz Andrew Craig Brunson konusunda anlaşmaya vardığını iddia etti. Perşembe günkü haberinde NBC, Cuma günü Türkiye’de hakim karşısına çıkacak Brunson için iki ülkenin “gizli bir anlaşma” yaptığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ilgili haberden kısa süre sonra yaptığı açıklamada, bakanlığının bu yönde bir anlaşmanın varlığından haberdar olmadığını söyledi.

İzmir'deki Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin papazı Brunson, Ekim 2016'da sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınmasının ardından Aralık 2016'da tutuklanmıştı. Brunson'ın tutukluluğu 25 Temmuz tarihinde ev hapsine çevrilmişti. Ev hapsinde tutulan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan Brunson, elektronik kelepçe takıyor.

Brunson hakkında hazırlanan iddianamede Gülen yapılanması ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "casusluk yapmak"tan 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor. ABD'li papazın tutuklanması, Türkiye-ABD ilişkilerinde gerilime neden olmuştu. ABD, Brunson'ın serbest bırakılmasını talep ediyor.

Brunson yarın hakim karşısına çıkacak. DW Türkçe'ye konuşan Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkili için beraat beklemediklerini ancak Brunson'a yönelik ev hapsinin kaldırılmasını beklediklerini söylemişti.

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