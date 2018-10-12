 ABD Brunson′ın serbest kalmasından memnun | DÜNYA | DW | 12.10.2018

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DÜNYA

ABD Brunson'ın serbest kalmasından memnun

Ailesi, kilisesi ve ABD yönetimi, Papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına ilişkin memnuniyetlerini dile getirirken, Ankara'dan "ABD'den talimat almayız" mesajı geldi.

USA Präsident Trump spricht vor Anhängern über die Berufung von Kavanaugh an den Obersten Gerichtshof (Reuters/Y. Gripas)

Donald Trump

Türkiye'de Aralık 2016'dan bu yana tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması kararına ailesi de dahil olmak üzere çeşitli kişi ve kurumlardan tepkiler geldi.

Papazın 75 yaşındaki annesi Pamela Brunson, mahkemenin kararını North Carolina eyaletindeki evindeyken kendisini arayan bir Reuters muhabirinden öğrendi. Brunson sevincini "Duruşma esnasında tüm gece süren bir dua buluşmasındaydık, eve döndük ve uyuyakaldık. Tüm gece uyanıktık. Şükürler olsun! Çok heyecanlıyım! Harika bir şey bu! Bize haber verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz" sözleriyle ifade etti. Brunson, "Tanrı dünyanın dört bir yanındaki birçok kişinin dualarını kabul ettiği için müthiş sevinçliyiz" dedi.

Türkei Izmir - U.S. Pastor Andrew Brunson erreicht sein zu Hause (Reuters/O. Orsal)

Serbest bırakılmasının ardından Andrew Brunson

ABD Brunsonbekliyor

Brunson'ın da 2010 yılından bu yana mensubu olduğu, Florida merkezli kilisenin sözcüsü Brian Smith, tüm gece internetten duruşmanın ayrıntılarını takip ettiklerini söyledi. "Tanrı'ya müteşekkir olduklarını" dile getiren Smith, temsil ettiği kilisenin Brunson ve ailesine ABD'ye yaklaşık 20 yıl sonra yeniden yerleşmeleri noktasında destek olmaya hazır olduğunu belirtti. Smith, "Bu Pazar günü ülkenin dört bir yanındaki birçok kilisenin kutlamalara sahne olacağına şüphe yok" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Brunson kararı ile bağlantılı üç tweet paylaştı.

İlk tweetinde "Papaz Brunson için çok yoğun çalışıyoruz!" ifadesini kullanan Trump, ikinci paylaşımında ise "Dualarım Papaz Brunson'ladır ve bir an önce güvenli bir şekilde eve dönmesini umuyoruz" dedi. Trump son paylaşımında ise "PAPAZ BRUNSON AZ ÖNCE SERBEST BIRAKILDI. YAKINDA EVİNDE OLACAK!" dedi.

USA, Washington: Mike Pence (picture-alliance/dpa/E. Vucci)

Mike Pence

"Dualar kabul oldu"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de konuyla ilgili iki tweet paylaştı.

İlk tweetinde "Papaz Andrew Brunson evine dönüyor! Başkan Trump'ın güçlü liderliği ve milyonlarca Amerikalı'nın kararlı bir biçimde dua etmeleri sayesinde bu masum inanç adamı yakında evinde olacak" diyen Pence, ikinci tweetinde ise "Tanrı'ya kabul ettiği dualar için şükrediyor ve Dışişleri Bakanlığı ve Bakanı Mike Pompeo'ya bu zor süreçte Papaz Brunson ve ailesine sağladıkları destekten ötürü saygılar sunuyoruz. Papaz Brunson ve cesur eşi Norine'i ABD'de karşılamayı dört gözle bekliyorum!" ifadelerini kullandı.

Brunson'ın memleketi North Carolina'yı temsil eden Cumhuriyetçi senatör Thom Tillis ise, Brunson'ın serbest bırakılmasında Trump ve Pompeo'nun imzası olduğunu söyledi. "Bunda birçok faktör rol oynadı" diyen Tillis, ABD'nin Türkiye'yle "olumlu ilişkiler noktasına dönmeye" çalıştığını da sözlerine ekledi.

Diğer yandan Türk basınında yer alan haberlere göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo, Papaz Brunson'ın serbest bırakılmasının ardından bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Präsidentenpalast in Ankara (picture-alliance/dpa)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

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ABD'li papaz Andrew Brunson, bugüne kadarki tutukluluk süresi cezasına sayılarak serbest bırakıldı. Türkiye-ABD gerilimine neden olan papazın serbest kalmasını EDAM Başkanı Sinan Ülgen DW Türkçe'ye değerlendirdi. (12.10.2018)

Brunson'a tahliye kararı, uzun süredir ateşi düşmeyen Dolar kurunu 6 TL'nin altına taşıdı. Piyasaların "Brunson krizi"ni geride bıraktığını belirten uzmanlara göre, doların seyrini ekonomide atılan adımlar belirleyecek. (12.10.2018)

Türkiye: Talimat almayız

Ankara tarafından yayınlanan açıklamada ise Türkiye'nin ABD'den "talimat almayacağı" ifade edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Brunson hakkındaki mahkeme kararının "Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu, Türkiye'de yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu" kanıtlar nitelikte olduğunu söyledi.

"Ne yazık ki hatırı sayılır bir süredir Türkiye'nin bağımsız yargısı Amerikan yönetimince baskı altına alınmaya çalışılmış, ülkemiz çeşitli yaptırım tehditlerine maruz bırakılmıştır" diyen Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta Türkiye'nin bu türden tehditlere boyun eğmeyeceğini, bağımsız ve tarafsız Türk yargısının vesayet altına alınamayacağını belirtmiş, Türk yargısının vereceği karara herkesin saygı duyması gerektiğini vurgulamıştır" sözlerini sarfetti.

Altun sözlerini, "ABD Başkanı Donald Trump'a bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Türkiye demokratik bir hukuk devletidir ve Türk mahkemeleri bağımsızdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti de hiçbir organ, makam, merci ya da kişiden talimat almaz, kendi kuralları ve iradesiyle kararlarını alır" diyerek sonlandırdı.

DW,AFP,Reuters/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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