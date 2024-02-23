ABD: Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleri hukukla bağdaşmıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri açmasının uluslararası hukukla "bağdaşmadığını" söyledi. Blinken'in bu açıklamaları bir önceki başkan Donald Trump döneminde izlenen dış politik çizginin düzeltilmesi olarak değerlendiriliyor. Trump yönetimi 2019 yılında İsrail'in Batı Şeria'da yerleşim yerleri kurmasını etkin bir şekilde desteklemişti.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e bir ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Blinken buradaki basın toplantısında İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 3 binden fazla yeni konut inşa etme planının ABD'de hayal kırıklığı yarattığını, bunun kalıcı bir barışa ulaşmak bakımından yapıcı olmadığını ifade etti.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich Fotoğraf: Debbie Hill/UPI Photo via Newscom/picture alliance

"Bunlar aynı zamanda uluslararası hukukla da bağdaşmıyor" diyen Blinken, "Yönetimimiz yerleşim yerlerinin genişletilmesine kesin bir biçimde karşı olmayı sürdürüyor ve bizim değerlendirmemize göre bunlar İsrail'in güvenliğini sadece zayıflatıyor, güçlendirmiyor" diye konuştu.

İsrail, Arap ülkeleri ile 1967 yılında yaptığı Altı Gün Savaşı sonrasında Golan Tepeleri, Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ü ele geçirmişti.

Kasım 2019'da Trump hükümetinin Dışişleri Bakanı Mike Pompei Washington'un İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimlerini artık "uluslararası hukukla bağdaşmaz" görmediğini ilan etmiş ve ABD'nin işgal altındaki Filistin bölgeleriyle ilgili 40 yıllık dış politik tutumunu değiştirmişti.

1949 yılında kabul edilen Dördüncü Cenevre Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uyarınca işgalci gücün işgal statüsündeki topraklara sivilleri yerleştirmesi hukuka aykırı.

Maale Adumim'de düzenlenen saldırı sonrası Fotoğraf: Ammar Awad/REUTERS

Ne olmuştu?

Aşırı sağcı çizgideki İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich Perşembe günü Batı Şeria'da yeni konutlar inşa edileceğini açıklamıştı. Smotrich'in açıklaması, Maale Adumim'de üç silahlı Filistinli tarafından etrafa açılan ateşte 1 İsrail vatandaşının ölmesi sonrasında gelmişti.

Başbakan Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile müzakere ettiğini söyleyen Smotrich, Kedar'da 300 ve Maale Adumim'de 2 bin 350 konut inşa edileceğini, Efrat'ta daha önce onay verilen 700 konutun inşaatının da ilerletileceğini belirtmişti.

AP, Reuters / EC, BK

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