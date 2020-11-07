ABD başkanlık seçimini Joe Biden kazandı

ABD’de başkanlık yarışında kritik eyaletlerde oy sayımı sürerken Amerikan Associated Press (AP), CNN, NBC, CBS ve ABC, seçimi Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden’ın kazandığını duyurdu. Biden’ın Pennsylvania’da 20 delegeyi alarak delege sayısını 253'den 273’e çıkardığı belirtildi. Başkanlık seçimini kazanmak için 270 delegeye ulaşmak gerekiyor. Biden'ın yarışı önde götürdüğü Georgia ve Arizona'da oy sayımı sürüyor.

Twitter profilini ''seçilmiş başkan'' olarak güncelleyen Biden, yaptığı paylaşımda, "Amerika, muhteşem ülkemizi yönetmek için beni seçmenizden onur duydum. Bizi bekleyen görev çetin olacak ancak size söz veriyorum: Tüm Amerikalıların başkanı olacağım, bana oy vermiş olsanız da olmasanız da" diye yazdı.





Biden'ın yardımcısı Kamala Harris de Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, "Bu seçimde Joe Biden ve benden çok daha fazlası söz konusu. Bu, Amerika’nın ruhuyla ve bizim bu ruh için savaşmaya hazır olmamızla ilgili. Önümüzde uzun bir çalışma var. Haydi başlayalım" dedi.

Biden’ın rakibi Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise Biden’ın seçimi kazandığı haberlerine tepki gösterdi. Biden’ın kanıt olmaksızın aceleyle kendini galip ilan ettiğini ifade eden Trump Pazartesi günü hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.

Almanya'dan Biden'a tebrik

Biden'ın seçimin galibi olduğu haberlerinin ardından çok sayıda liderden tebrik mesajları geldi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Biden’i tebrik etti. Cumhurbaşkanı tebrik mesajında, "Almanya dahil ülkenizin sınırlarının çok ötesinde sayısız insanın umutları başkanlığınıza bağlı" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’ın seçimlere dair açıklamasını Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Twitter hesabından duyurdu. Merkel açıklamasında transatlantik ilişkilerin önemini vurgulayarak, hem Biden’a hem de yardımcısı Kamala Harris’e şans ve başarı temennisinde bulundu. Almanya Başbakanı, "Başkan Biden’la gelecekteki işbirliğini sabırsızlıkla bekliyorum. Bu zamanın büyük zorluklarının üstesinden gelmek için transatlantik dostluğumuzun yeri doldurulamaz" dedi.





Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nihayet net rakamlar olması iyi. Bir sonraki ABD hükümetiyle çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Yeni bir transatlantik başlangıç, yeni bir anlaşma için işbirliğimize yatırım yapmak istiyoruz ifadesine yer verdi.





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Joe Biden ve Kamala Harris’i tebrik etti. Twitter hesabından paylaşım yapan Macron, "Amerikalılar başkanlarını seçti. Günümüzün zorluklarının üstesinden gelmek için çok işimiz var. Haydi işbirliği yapalım!" dedi.





Biden "Bu yarışı kazanacağız" demişti

Biden daha önce yaptığı açıklamada, oy sayımının sürdüğü Pennsylvania, Georgia, Arizona ve Nevada eyaletlerinde seçimi kazanacağına inandığını söylemiş ve "Sayılar bize bunu söylüyor... Bu yarışı kazanacağız" demişti. ABD vatandaşlarına birlik çağrısı yapan 77 yaşındaki siyasetçi "Rakip olabiliriz ama düşman değiliz" diye konuşmuştu.

Biden'ı destekleyenler Philadelphia sokaklarında dans ederek zafer kutlaması yaparken, Phoenix ve Detroit'te Trump destekçileri seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenlemişti. Silahlı protestocular "Hırsızlığı durdurun" yazılı bir pankart açmıştı.

AP, rtr, dpa / HT,SÖ

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