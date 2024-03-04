Kamala Harris'ten Gazze'de acil ateşkes çağrısı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, dün yaptığı açıklamada İsrail-Hamas müzakerelerinde halihazırda masada olan altı haftalık ateşkes anlaşmasının "elzem olduğunu" söyledi. Harris, "Gazze'de yaşanan acıların boyutu göz önüne alındığında en az önümüzdeki altı hafta için derhal ateşkes sağlanmalı, ki bu şu anda masada" ifadelerini kullandı. İsrail'i Gazze'ye ulaştırılan yetersiz yardımlar konusunda eleştiren Harris, bu anlaşmanın "Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerin salıverilmesini ve kayda değer bir yardımın bölgeye ulaşmasını sağlayacağını" belirtti.

Üst düzey bir ABD'li yetkili Cumartesi günü, İsrail'in anlaşmayı büyük ölçüde kabul ettiğini belirtirken Harris, Hamas'a da çağrıda bulundu. ABD Başkan Yardımcısı, "Hamas ateşkes istediğini iddia ediyor. O zaman şu anda masada bir anlaşma var. Ve söylediğimiz gibi Hamas'ın bu anlaşmayı kabul etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Gazze'de sivil ölümleri artarken, ABD Başkanı Joe Biden'a yöneltilen İsrail'e yardım ve destek eleştirileri de sertleşiyor. "Çok fazla sayıda masum Filistinli'nin öldürüldüğünü" söyleyen Harris, Perşembe günü Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere ateş açılması ve hayatını kaybedenlere atıfla, "Gazze'nin kuzeyinde haftalardır neredeyse hiçbir yardım alamayan ve yalnızca aileleri için gıda sağlamak isteyen insanların silahlar ve kaosla karşılaştıklarını" ifade etti. Harris, "Bu elim trajedinin kurbanları için yüreğimiz sızlıyor" diye konuştu. ABD Başkan Yardımcısı, diğer yandan Hamas'ın İsrail'e oluşturduğu tehdidin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

İsrail'e "yardımların önünde durma" çağrısı

Harris, İsrail'e de yardımların bölgeye ulaştırılması konusunda çağrıda bulundu. "İsrail hükümeti yardım akışını belirgin biçinde artırmak için daha fazlasını yapmalı. Mazarete yer yok" diyen Harris, İsrail'in ayrıca "yeni sınır kapıları açması ve insani yardımların ulaştırılmasına ilişkin gereksiz sınırlamalar getirmekten kaçınması gerektiğini" söyledi.

Harris'in Pazartesi günü İsrail Savaş Kabinesi bakanlarından Benny Gantz'le Washington'da bir araya gelmesi bekleniyor. Bir Beyaz Saray yetkilisi, görüşmeye ilişkin, "Başkan Yardımcısının görüşmesi Gazze savaşı ve savaş sonrası dönemin planlanmasına yönelik çok sayıda İsrailli yetkiliyle temas kurma çabamızın parçasıdır" diye konuştu.

Blinken: Gazze'ye yardım akışı genişletilmeli

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Gazze'deki insani krizin boyutlarını hafifletebilmek adına bölgeye yardım akışının boyutunun genişletilmesinin şart olduğunu ifade etti.

Blinken, sosyal medya platformu X'den yaptığı paylaşımda, "İnsanların acilen gıda, su ve diğer yardıma ihtiyacı var. Bu yüzden ABD havadan yardımlar da dahil olmak üzere mevcut her türlü kanaldan yardım ulaştırmaya çalışıyor" diye yazdı. Blinken'in sözünü ettiği hava yardımlarına ABD Cumartesi günü başlamıştı.

AFP/SÖ,JD

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